Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México, hizo una promesa a futuros universitarios para crear más de 300 mil espacios de educación superior.

Comentó que en su sexenio se abrirán más planteles de la Universidad Benito Juárez y buscará hacer de la Universidad Rosario Castellanos una institución de nivel nacional.

A lo anterior, Claudia Sheinbaum indicó que su propósito será que haya más opciones para que los alumnos cursen sus estudios universitarios.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum destacó el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia de educación superior en México.

Recordó que en la Ciudad de México (CDMX) se creó la Universidad Rosario Castellanos que, según afirmó, se ha convertido en una opción para los futuros universitarios.

Claudia Sheinbaum destacó que en un principio, la Universidad Rosario Castellanos era la quinta opción de los futuros universitarios cuyas opciones eran:

Sin embargo, dijo que a su salida como jefa de gobierno de la CDMX, la universidad Rosario Castellanos era la primera opción del 70 por ciento de quienes ingresaron.

Claudia Sheinbaum también recalcó que existen otras opciones como el Tecnológico Nacional de México, la Universidad del Bienestar Benito Juárez y la Nueva Escuela Mexicana.

Con respecto a la eliminación del examen de Comipems, abundó en que no debería existir ese examen, sino que se debe defender el derecho a la educación.

“Nosotros tenemos que hacer que todas las escuelas, no solamente sean buenas porque la mayoría son buenas, sino que también se reconozca su prestigio con buenas condiciones laborales para los docentes y que no se genere esta idea de que porque tuviste una calificación ‘x’ en un examen, te toca una escuela que no es la que tú quisiste”

Claudia Sheinbaum