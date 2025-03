La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la existencia de una alianza entre PRI- Morena, así como con el líder del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como Alito.

Hoy miércoles 26 de marzo, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la decisión de la Cámara de Diputados de declarar notoriamente improcedente la solicitud para que se retire el fuero constitucional a Cuauhtémoc Blanco Bravo como diputado de Morena, luego de ser acusado un supuesto intento de violación a su media hermana.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por los votos del PRI a favor de desechar el proceso de desafuero del ex gobernador de Morelos.

Claudia Sheinbaum no solo rechazó una alianza entre el PRI y Morena, también dijo desconocer las pruebas que tomó en cuenta el Congreso de la Unión para señalar como improcedente el desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

Sin embargo, la presidenta recordó que el ex titular de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, Rubén Carmona, enfrentó un proceso por encubrir el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda en la Ciudad de México (CDMX), además de lanzar algunas preguntas a la prensa que asistió a la conferencia mañanera de hoy 26 de marzo:

“¿Quién pone esta denuncia?, ¿quién la hizo? No pero, ¿qué Fiscalía? Ese fiscal de Morelos, ¿qué característica tenía? No pero aparte; encubridor de feminicidios".

Dicho lo anterior, la mandataria federal señaló la relación del ex fiscal de Morelos con casos de corrupción, por lo que fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso del Estado de Morelos.

Fue en este punto que claudia Sheinbaum fue cuestionada por una alianza entre PRI-Morena debido a los votos del Revolucionario Institucional a favor de Cuauhtémoc Blanco.

Claudia Sheinbaum explicó que esta no es la primera vez en que Morena vota de la misma manera que la oposición en el Congreso de la Unión, por lo que rechazó la existencia de una alianza PRI-Morena ante el tema de desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

“No recuerdo ahora un caso en donde también se votó por parte de senadores del PAN con Morena, en uno de los múltiples temas que se han votado”, expresó la presidenta.

“¿Eso quiere decir que hay una alianza? Pues no, quiere decir que estos senadores del PAN consideraron en ese momento que podía votar a favor de una propuesta".

En esa relación de ideas, Sheinbaum Pardo dijo que no existe una alianza con el partido que lidera Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como Alito.

“¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? O sea, imagínense, lo que diría el pueblo, entonces una cosa es que un tema voten diputados de un partido por algo en lo que están de acuerdo y otra cosa es que se establezca una alianza con el PRI, imagínense; con Alito, no, no, no".

Claudia Sheinbaum