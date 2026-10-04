Claudia Sheinbaum destaca impulso a la vivienda por alza al salario mínimo

Desde Veracruz, Claudia Sheinbaum destacó que el aumento de 154 por ciento al salario mínimo, a partir del 2018, ha sido el pilar fundamental para capitalizar el fondo del Infonavit.

Esta solidez financiera permite impulsar con fuerza el programa habitacional de su administración, celebró que a nivel nacional se tiene un avance de 43 por ciento de construcción de vivienda, de una meta sexenal de un millón 200 mil.

Al contar con recursos propios y mayor capacidad financiera, el Estado financia las propiedades directamente. Esto evita que el costo financiero impacte en los trabajadores que menos ganan.

“Si aumenta el salario, el porcentaje que entra a estas instituciones es mayor. Gracias a eso obviamente las familias viven mejor, pero además se capitalizó el Infonavit ahora hay recursos para hacer vivienda; se capitalizó el IMSS ahora hay recursos para hacer más hospitales” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum celebra que el alza al salario mínimo impulsa la vivienda en México

Con la estrategia nacional de vivienda de Claudia Sheinbaum se busca garantizar hogares dignos y asequibles para las familias de menores ingresos.

Entre la administración anterior y el actual gobierno, el salario mínimo acumula un incremento real del 154% (pasando de 2,800 pesos mensuales en 2018 a más de 9,500 pesos).

Claudia Sheinbaum explicó que el aumento al salario mínimo ha sido el motor financiero clave para impulsar el programa Vivienda para el Bienestar y fortalecer al Infonavit.

“Pero ya cambió el país, eso nos permite hacer más escuelas, hacer más hospitales y hoy entregar su vivienda Vamos bien y vamos a ir mejor” Claudia Sheinbaum

Las aportaciones patronales que recibe el Infonavit equivalen al 5% del salario de los trabajadores. Al incrementarse el salario base, el valor nominal de ese 5% aumenta directamente, inyectando un flujo continuo y significativamente mayor de recursos al fondo de vivienda.

“Entre el presidente López Obrador y nosotros, el salario mínimo ha aumentado 154% en términos reales. En 2018 era 2,800 pesos mensuales, hoy el salario mínimo es de más de 9,500 pesos mensuales y va a seguir aumentando por encima de la inflación” Claudia Sheinbaum

Esta política salarial transformó la liquidez de la institución:

En 2018, el fondo contaba con 140 mil millones de pesos, situación cercana a la quiebra.

Para el cierre del sexenio anterior, la bolsa alcanzó los 780 mil millones de pesos.

Actualmente suma 1.14 billones de pesos (1,140,000 millones de pesos).

Claudia Sheinbaum detalló que contar con un fondo sólido permite financiar de forma directa la construcción de la meta sexenal de 1.2 millones de viviendas a nivel nacional.

Al disponer de liquidez propia, el Infonavit absorbe el costo financiero en lugar de trasmitirlo a los trabajadores, lo que hace posible entregar casas con un valor comercial aproximado de 1.2 millones de pesos a cerca de la mitad de su costo a familias que perciben menos de tres salarios mínimos.

Sheinbaum enfatizó que durante 36 años prevaleció la idea de que subir el salario generaría inflación o devaluación.

“Fueron 36 años que dijeron que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, que si aumentaba el salario mínimo se iba a devaluar el peso, que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversión, pero ya cambió el país” Claudia Sheinbaum

Al demostrarse lo contrario, la medida no solo fortaleció el poder adquisitivo de las familias, sino que capitalizó las instituciones de seguridad social (Infonavit e IMSS) para financiar obra pública y derechos básicos.

“Ya lo dice la Constitución que nunca más gobiernos que no aumenten el salario. Ahora todos los presidentes tienen que incrementarlo por encima de la inflación del año anterior para que siga aumentando el poder adquisitivo” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destaca impulso a la vivienda por alza al salario mínimo (Gabriel Monroy / Presidencia)

Principales lineamientos de Vivienda para el Bienestar

La política del gobierno de Claudia Sheinbaum se articula bajo el programa Vivienda para el Bienestar, cuyo principio rector es concebirla como un derecho humano fundamental y no como una mercancía.

“Los gobiernos deben procurar la felicidad del pueblo y ¿qué más felicidad que entregar la llave de una vivienda, de una casa propia para las familias de escasos recursos de nuestro país?” Claudia Sheinbaum

Se contempla la construcción de 1.2 millones de viviendas a través del Infonavit a nivel nacional. El programa registra un avance general del 43% a nivel nacional.

“Y me da mucho gusto, mucho orgullo que hoy podamos decir que ya llevamos 43 por ciento de avance del programa de vivienda para el bienestar. Cualquier trabajador debe tener la posibilidad de tener una vivienda digna así” Claudia Sheinbaum

Ya existen 479 conjuntos habitacionales aprobados (que representan 556,000 viviendas), de los cuales 250,000 están en construcción y más de 43,400 ya han sido colocadas.

En el estado de Veracruz, la meta de construcción del Infonavit se incrementó a 60,000 viviendas (con una meta integral estatal de más de 107,000 acciones de vivienda).

Se eliminó el modelo anterior de 40 m²; las nuevas viviendas cuentan con 60 m², distribuidas en dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y área de servicio.

Se exige que los desarrollos se sitúen en zonas urbanas o periurbanas que dispongan de agua, luz, drenaje, así como acceso cercano a escuelas, hospitales, comercios y transporte público.

Se eliminó el requisito de acumular 1,080 puntos y la tramitología previa de cerca de 30 requisitos. Solo se requiere ser derechohabiente, ganar entre 1 y 2.9 salarios mínimos y no contar con vivienda propia.

Se otorgan créditos a jóvenes a partir de los 18 años, extendiéndose la cobertura a trabajadores de 20, 30, 40, 50 y hasta 60 años o más.

Reestructuración de 4.85 millones de créditos a nivel nacional cuyos saldos resultaban desproporcionados debido a intereses acumulados en administraciones anteriores.

Implementación de la liberación gratuita de hipotecas y entrega de escrituras para quienes ya concluyeron el pago de sus deudas.