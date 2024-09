La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrece una conferencia de prensa a través de YouTube hoy 17 de septiembre; sigue en vivo el minuto a minuto de la transmisión.

Claudia Sheinbaum Pardo continúa con actividades luego su triunfo en las e lecciones México 2024, donde se hizo de la silla presidencial.

Por ello, este martes 17 de septiembre la presidenta electa dará una conferencia desde Iztapalapa, donde fue su casa de campaña y que ahora funge como su oficina de transición.

La conferencia de prensa dará inicio después de las 11:00 horas a través de las redes sociales de Claudia Sheinbaum Pardo, incluido su canal de YouTube y el de Morena Sí.

En ella, la presidenta electa podría hablar sobre el último Grito de Independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su asistencia al Desfile Militar 2024.

Igualmente, Claudia Sheinbaum se podría pronunciar por la violencia que atraviesan en Culiacán, Sinaloa, y los nombramientos de su gabinete ampliado.

Claudia Sheinbaum aseguró que Ernesto Zedillo es un representante del viejo régimen de corrupción y privilegios, por lo que su opinión es acorde a ello.

La presidenta electa señaló que su argumento para pronunciarse en contra de la reforma al Poder Judicial es anunciar un camino al autoritarismo, cuando la elección de jueces será popular.

Ante tal situación, Claudia Sheinbaum señaló que existe contradicción en sus dichos, y agregó que la reforma solo busca terminar con la corrupción que existe en el Poder Judicial.

“Ahora resulta que Morena va a poner a los jueces, no los va a poner el pueblo de México y va a haber un Comité (...) a ver Fobaproa es el mejor ejemplo del vínculo entre el poder económico y el político, estuvo lleno de corrupción, una deuda que todavía seguimos pagando”.

Claudia Sheinbaum adelantó que se concentrará en gobernar México, por lo que acudirá a pocos eventos en el extranjero.

En el caso del G20, la presidenta electa dijo que está analizando si asistirá a dicho encuentro, el cual se realizará en noviembre de 2024.

Claudia Sheinbaum adelantó que se valora su asistencia a tal evento porque el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, estará de visita en México por esas fechas, por lo que no sabe si irá o no al G20.

Claudia Sheinbaum aseguró que no hay tensión política por la reforma al Poder Judicial, que solo hay quien no está de acuerdo con ella porque así es la democracia.

Señaló que existe “oposición” a la reforma judicial, pero que tal proyecto fue votado por la mayoría de las y los mexicanos.

Destacó que en octubre iniciarán los trámites correspondientes para el proceso de elección de ministros, jueces, juezas, magistrados y demás.

“Hay oposición, no quiere decir que haya tensión, es parte de la normatividad democrática”.

Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque la oposición señale diferencia de ideas y la presunta imposición de proyectos para causar rompimiento con AMLO, no se dará tal situación.

La presidenta electa señaló que no habrá rompimiento si ambos tienen años construyendo el proyecto de transformación juntos.

“Hay esta idea de que no me permite ser, actuar distinto en la reforma del Poder Judicial por ejemplo, porque hay un deseo de nuestros adversarios de que haya una rompimiento, pero no puede haber un rompimiento si venimos construyendo juntos este proyecto”.

Claudia Sheinbaum