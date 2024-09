Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa de México acudió con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con las Fuerzas Armadas donde aseguró que nunca va a emitir una orden contra la Constitución o los derechos humanos.

Hoy martes 10 de septiembre la presidenta electa fue al Heroico Colegio Militar donde dio un mensaje ante los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, así como jóvenes estudiantes de los sistemas educativos militar y naval.

Este evento con las fuerzas armadas ocurrió en Tlalpan en la Ciudad de México (CDMX) cerca de las 10:00 horas.

En su mensaje ante las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum aseguró que nunca va a emitir una orden contra la Constitución o los derechos humanos del pueblo de México.

Ya que recordó que las Fuerzas Armadas siempre han sido fieles al mando civil, lamentablemente en el pasado este no siempre actuó con apego a los derechos humanos.

Y resaltó que en esta nueva etapa de la transformación llegará una mujer a la presidencia de México, así como han llegado más mujeres a las Fuerzas Armadas.

Además destacó la llegada de la Cuarta transformación en México, así como el llamado “humanismo mexicano”, agradeció la cooperación de las Fuerzas Armadas por su apoyo en otras tareas, como las obras y hasta avances tecnológicos, lo que aseguró que lo seguirán haciendo en su sexenio.

En dos ocasiones este martes 10 de septiembre, AMLO aprovechó para aplaudir los nombramientos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) de Claudia Sheinbaum.

Los nombramientos que hizo Claudia Sheinbaum fueron con:

Desde su conferencia mañanera del 10 de septiembre, AMLO se expresó con gusto por los nombramientos de Claudia Sheinbaum en Sedena y Semar y negó haber dado recomendaciones.

“Muy buena la opinión. No (no recomendé a los nuevos secretarios). Ella decidió, porque a ella le corresponde, pero decidió muy bien. Son nombramientos claves, no se puede equivocar uno en eso. Yo no me equivoqué... y ella tampoco se va a equivocar, porque los dos que se nombraron es jefe del Estado Mayor. (...) en el caso de Marina lo conocí, porque era el responsable del Plan del Istmo ”

AMLO