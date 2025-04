La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya compartido un par de videos de la campaña contra el fentanilo que se hizo por parte del Gobierno de México.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 7 de abril, Claudia Sheinbaum se dijo sorprendida luego de que Donald Trump subiera tal cual los video sa su red social Truth Social porque de esa manera se conoce en todo el mundo.

Cada video fue traducido al ingles de manera fiel y se respetó la autoría del Gobierno de México , en el que se incluye información como la Línea de la Vida para pedir ayuda ante adicción a las drogas.

“Aprovecho para decir que sí me sorprendió que subiera a su red social ayer el presidente Trump tal cual la campaña que estamos haciendo en México. Se lo enviamos hace una semana y se ve que lo vio apenas y lo subió, es bueno porque se promueve en el mundo entero” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Cabe recordar que en esos videos se advierte de daños físicos del fentanilo que se mete a otras drogas para enganchar a los jóvenes, se resalta el valor de las amistades, la familia, las actividades en comunidad, a la vez que da una opción para pedir ayuda.

Claudia Sheinbaum ve en Donald Trump señales de atender las causas de las drogras

Claudia Sheinbaum dijo que más allá de una buena relación entre México y Estados Unidos, la acción del presidente del país vecino es un reconocimiento a que se deben atender las causas de las adicciones.

Agregó que es importante la parte de decomisos y acciones policiales, pero hay una parte sustantiva que es una atención a las causas no solo para que no consuman drogas sino para que no se unan a grupos delincuenciales.

Claudia Sheinbaum celebra que Donald Trump difunda campaña contra el fentanilo ( Especial )

Claudia Sheinbaum y Donald Trump hablaron sobre fentanilo y valores familiares

Cabe recordar que en febrero Claudia Sheinbaum dijo que le compartió a Donald Trump que en México hay una campaña contra el fentanilo dirigida a los jóvenes, a pesar de que la problemática de consumo de drogas no es comparable con la de su país.

Ambas versiones coincidieron en que hablaron de valores familiares y aunque Donald Trump también dijo que en Estados Unidos tienen fuertes valores de familia, reconoció que en México la problemática no es como la de su país donde mueres 300 mil personas al año por sobredosis.

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump halagó en un evento público a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien dijo aprendió algo nuevo a pesar de que él ya lo sabe todo.

Donald Trump dijo que era una campaña fabulosa y que México estaba invirtiendo millones de dólares en esta publicidad.

Claudia Sheinbaum insiste en atender las causas que pueden llevar al consumo de drogas y unirse a grupos delincuenciales

Claudia Sheinbaum recordó que su movimiento tiene como bandera la idea de que la paz y la seguridad son producto de la justicia, una justicia que se logra atendiendo las causas con diversas acciones.

En ese contexto, en recientes días se han llevado clase masivas de box, impulso al deporte, una campaña de música sin violencia presentada este lunes 7 de abril conocida como “México canta y encanta” y más.