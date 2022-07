El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aseguró al periodista Rodolfo Montes que no se tiene que cuidar del cártel pues ellos no son quienes lo llenaron de amenazas de muerte.

El periodista había denunciado el pasado 20 de julio durante la mañanera que le habían puesto precio a su cabeza.

Asimismo, aseguró que, aunque creía que las sospechas podrían venir de otro lado, siempre le d ijeron que eran de parte del cártel liderado por Nemesio “el Mencho” Oseguera.

A través de un video que se difundió en Twitter, un grupo de hombres armados y con las caras cubiertas, presentaron un mensaje supuestamente del CJNG.

En este mensaje, dirigido a Rodolfo Montes, se asegura que el cártel no se mete con los medios de comunicación , pues no están en contra de la libertad de expresión.

“Por este medio me dirijo hacia ustedes, todos los radiocomunicadores o periodistas, que yo no me meto con los medios de comunicación, tal cual es el mensaje, que yo, Nemesio Oseguera Cervantes, me deslindo de la amenaza que recibió el periodista Rodolfo Montes ya que yo no estoy en contra de la libertad de expresión”

Asimismo, se asegura que “el Mencho” está a favor de que la gente esté informada de lo que ocurre a su alrededor, por lo que no tiene interés en lastimar a la prensa.

En el video, los hombres armados supuestamente miembros del CJNG aseguraron que el periodista Rodolfo Montes tiene la amistad del cártel.

Asimismo, se reiteró que no tiene por qué cuidarse de ellos, pues no están interesados en meterse con alguien inocente, así como tampoco lo hacen con mujeres o niños.

“A mí no me debe nada el señor periodista Rodolfo Montes en lo absoluto y jamás me metería ni me meto yo con mujeres o niños ni personas inocentes, ya que ellos no tienen nada que ver, lo cual al señor Rodolfo Montes le reitero que no tiene por qué cuidarse de mi cartel, que es el CJNG, al contrario, le reitero mi amistad”

CJNG