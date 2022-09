Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), presumió que a Lorenzo Córdova, consejero presidencial, lo recibieron con gusto y afecto en FES Acatlán.

Fue el pasado lunes 29 de agosto que Lorenzo Córdova acudió a la FES Acatlán para impartir la conferencia magistral “Evolución y desafíos de la democracia en México”.

Por lo que la revista Etcétera recopiló imágenes en video sobre la visita de Lorenzo Córdova en la FES Acatlán, en la que dijeron, “fue muy bienvenido”.

En ese sentido, Ciro Murayama compartió el video publicado por la plataforma digital Etcétera, donde aseguró que Lorenzo Córdova, consejero presidencial del INE, es muy querido en la UNAM.

Esto porque el consejero electoral del INE señaló que Lorenzo Córdova fue recibido con gusto y afecto en la FES Acatlán.

“Veo que la mayoría de los estudiantes de la FES Acatlán de la UNAM recibió con gusto y afecto a Lorezco Córdova”, escribió Ciro Murayama.

Y agregó que esto no es sorpresa, pues el consejero presidencial del INE forma parte de la comunidad universitaria desde hace 35 años, misma en la que se ha desempeñado como profesor desde hace más de 20 años.

Veo que la mayoría de los estudiantes de la FES Acatlán de la @UNAM_MX recibió con gusto y afecto a @lorenzocordovav No es sorpresa, Lorenzo es parte de la comunidad universitaria desde hace 35 años y profesor de la máxima casa de estudios hace más de dos décadas. Va video 👇 https://t.co/aSuYmWIbH9

Pero no todos concuerdan con Ciro Murayama, pues la visita de Lorenzo Córdova en la FES Acatlán también dio mucho de qué hablar.

Y es que el consejero presidencial del INE no fue recibido con gusto y afecto por todos los alumnos de la FES Acatlán, pues fue enfrentado por un universitario de Relaciones Internacionales.

Se trata del estudiante Alejandro Torres, quien llamó racista a Lorenzo Córdova, consejero presidencial del INE; además, le dijo que no era bienvenido en la UNAM.

“Señor Lorenzo Córdova, aquí hay todavía quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM y que usted no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia”.

Estudiante FES Acatlán