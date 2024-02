Los periodistas Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker pusieron en jaque el reportaje contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre un supuesto financiamiento del Cártel de Sinaloa.

El reportaje publicado en la plataforma ProPublica señala que, según informes de la DEA, la campaña presidencial de AMLO en 2006 habría recibido financiamiento de 2 millones de dólares por parte del Cártel de Sinaloa.

Tim Golden, quien firmó el reportaje, dijo que se identificó “evidencia sustancial” del dinero se entregó a los asesores de campaña de AMLO en 2006:

En ese sentido, el reportaje indicó que uno de los colaboradores más cercanos de AMLO en 2006, Nicolás Mollinedo, fue quien participó en el acuerdo con el Cártel de Sinaloa:

Sin embargo, ”la investigación no estableció si López Obrador sancionó o siquiera conocía las donaciones reportadas por los traficantes”, apuntó el reportaje de ProPublica.

Además el reportaje de Tim Golden fue publicado bajo un titular en formato de la siguiente pregunta: ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López Obrador?

Sin emrbargo, los periodistas Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker criticaron el reportaje de ProPublica, pues este no ofreció pruebas del supuesto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña de AMLO en 2006.

En ese sentido, esto fue lo que manifestó el titular de Imagen Noticias:

“Más allá de que eso sea cierto o no, es muy difícil darle pleno crédito a trabajos que no son concluyentes, que no identifican completamente a sus fuentes, que no presentan documentos, audios, video, hechos consumados”

Mientras que Denise Maerker dijo que el reportaje podría considerarse una “intromisión” del gobierno de Estados Unidos, durante la emisión de Tercer Grado del 31 de enero:

“Estamos en México en una campaña electoral, en cualquier país esto se tomaría como una intromisión por parte de autoridades de otro país en un proceso electoral, en el cual no solamente lanzan a periodistas a una investigación, sino que además cuando uno lee la investigación resulta que no es concluyente. Es decir, tan no es concluyente que Tim Golden se pregunta como título, no dice “Llegó dinero”, no. Es “¿Habrá llegado dinero a la campaña?”

Denise Maerker