El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el periodista ganador del Pulitzer, Tim Golden, merece el “premio a la calumnia”.

Desde su conferencia mañanera del 1 de febrero, AMLO recordó la publicación de ProPublica, donde el periodista habla sobre la supuesta intervención económica del crimen organizado en la campaña del entonces candidato presidencial para las elecciones 2006.

Cabe señalar que este no es el único reportaje que se ha publicado y que relaciona al presidente de México con el Cártel de Sinaloa, pues textos de Anabel Hernández y de Steven Dudley, en Insight Crime, ya lo han señalado.

AMLO asegura que Tim Golden es un “mercenario” de la DEA que merece el “premio a la calumnia”

AMLO llama mercenario de la DEA a Tim Golden (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

AMLO reclamó que se le haya vinculado al narcotráfico a través de un reportaje que no aporta ninguna prueba sobre dicha relación y aseguró que el periodista Tim Golden es un “mercenario” de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

El presidente AMLO resaltó que este “periodista famoso” merece el “premio a la calumnia” por publicar un reportaje donde señala que recibió dinero del Cártel de Sinaloa durante su primera campaña presidencial sin aportar ninguna prueba.

“Es como ahora este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba y es un periodista famoso, de los premiados. Para mí, debería darle el premio a la calumnia, es un mercenario al servicio de la DEA. ¿cómo va a calumniar impunemente, cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas? pero ya me estoy excediendo en contra de él porque él es un peón, un mercenario del periodismo. Como los hay en México, los hay en Estados Unidos y los hay en el mundo” AMLO

Sin embargo, resaltó que no culpa del todo al ganador del premio Pulitzer Tim Golden, pues está seguro de que es un periodista mercenario como los que hay en todo el mundo.

Cabe señalar que el pasado 31 de enero AMLO señaló que pedirá explicaciones desde el gobierno de Estados Unidos, pese a que el Departamento de Justicia aclaró que no hay ninguna investigación en contra o que relacione al presidente mexicano con el narcotráfico.

AMLO quiere que gobierno de Estado Unidos se disculpe por su supuesta relación con la delincuencia organizada

Por otra parte, AMLO aseguró que no le es suficiente la explicación dada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras la publicación del reportaje de Tim Golden.

Asimismo, resaltó que lo que el presidente de México exige es una disculpa del gobierno de Estados Unidos pues están menoscabando su autoridad moral y política.

“Yo no acepto eso, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y si no tiene pruebas tienen que disculparse” AMLO