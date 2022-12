Con respecto al atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), seguir con la investigación.

El pasado 15 de diciembre, Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado donde dispararon contra su camioneta, situación que AMLO recordó en la conferencia mañanera de hoy 30 de diciembre.

En ese sentido, el presidente pidió a la jefa de gobierno de la CDMX que autoridades capitalinas continúen con la investigación para dar con los responsables del atentado , pues dijo que es “importantísimo” que no quede sin aclarar.

AMLO pide encontrar a los responsables del atentado en contra de Ciro Gómez Leyva

AMLO pidió a Claudia Sheinbaum, “de manera respetuosa”, que no se deje la investigación sobre el atentado que vivió Ciro Gómez Leyva.

El presidente aseguró que él quiere informar cuando ya se haya resuelto el caso, pues es “un asunto muy importante”, ya que no pueden dejar ninguna sospecha de que ellos fueron los causantes o de que existe represión contra los periodistas.

Por dicho motivo, AMLO aseguró que no se dejará el asunto hasta saber qué fue lo que pasó, y cómo sucedieron las cosas realmente, tal como ocurre en todos los casos de periodistas asesinados o que presentan atentados.

“No lo vamos a dejar sin resolver y no solo porque se trata de un periodista famoso, que atentaron contra él, lo hacemos en todos los casos, tenemos una política de cero impunidad” AMLO

Claudia Sheinbaum informa avances sobre el caso de Ciro Gómez Leyva

Por su parte, la jefa de gobierno de la CDMX informó que continúa la investigación del atentado de Ciro Gómez Leyva, y que están trabajando de manera conjunta:

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX

El C5

Fiscalía de la CDMX

el Fiscal del Estado de México

Asimismo, señaló que ya se tiene ubicado a uno de los vehículos que participaron en el atentado, así como a algunos de los autores materiales.

Por último, señaló que no se ha otorgado mayor información sobre los avances de la investigación para que no exista algún problema al momento de la detención; sin embargo, advirtió que el atentado contra Ciro Gómez Leyva no quedará impune.

AMLO asegura que no se ha olvidado el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva

AMLO añadió que se tiene toda la confianza a Claudia Sheinbaum y a la Fiscal Ernestina Godoy, en la resolución del atentado contra Ciro Gómez Leyva.

El presidente mencionó que el asunto no ha quedado en el olvido, ello refiriéndose al atentado en donde dispararon en contra del auto de Ciro Gómez Leyva al menos en 9 ocasiones.