Cifras de vacunación en México no son tan altas como parece, acusa experto

Las cifras de vacunación contra el Covid-19 en México no son tan altas como parece, acusó Alejandro Macías, infectólogo y comisionado nacional contra la influenza en el 2009.

El experto dijo que hasta el momento, alrededor del 50 por ciento de la población es la que se ha vacunado contra el Covid-19 y no el 80 por ciento como se ha dicho.

En mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fijó la meta de “terminar la vacunación para el mes de octubre”.

Tasa de vacunación oficial en México se basan en 18 años

De acuerdo con el experto, Alejandro Macías, las tasas vacunación contra el coronavirus Covid-19 en México no son tan altas como parece.

En entrevista con Manuel Feregrino, en Fórmula, subrayó los reportes oficiales indican que se ha vacunado a alrededor del 80 por ciento.

No obstante, el infectólogo sostuvo que los números no son tan altos como parecen puesto que se hace el cálculo en los mayores de 18 años en adelante y no en toda la población general.

“Las tasas de vacunación que no son tan altos como parecen... Andamos por ahí del 50 por ciento” Alejandro Macías

Es necesario que se descentralice la vacunación en México: Experto

Alejandro Macías, infectólogo y comisionado nacional contra la influenza en el 2009, advirtió que las cifras de vacunación en México no son altas.

En este sentido, consideró que es necesario que se descentralice la vacunación, es decir, que no se concentre en las grandes ciudades y se lleven a zonas en las que aún no llega.

“Por ejemplo, en Guanajuato, no es que la población no se quiera vacunar, es porque no ha llegado la vacunación. Así de sencillo” Alejandro Macías

En tanto, el experto resaltó que la pandemia del Covid-19 no terminará de un día para otro y así lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La pandemia no se va a terminar propiamente” Alejandro Macías

Alejandro Macías indicó que lo que habrá será un cambio paulatino hacia una reducción de la incidencia de casos y un incremento de las actividades que se encontraban detenidas.

Asimismo, comentó que es importante la vacunación contra el Covid-19, aunque la inmunización no cambiará las tendencias de la epidemiología.