Ratings radio y aeropuerto AIFA: Ciro, líder; Loret como Aristegui… Chumel cae

A Carlos Loret de Mola le pasó, a mediados del sexenio de AMLO, lo que a Carmen Aristegui a la mitad del gobierno de EPN: crecieron mucho sus ratings de radio debido a las polémicas en que participaron por reportajes sobre las familias presidenciales, pero no aumentaron tanto como para alcanzar al líder, Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula.

Antes de ser despedida de MVS Radio, la señora Aristegui incrementó sus estadísticas de audiencia como una consecuencia de la notoriedad que le dio el haber dado a conocer la casa blanca de la entonces esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera. Pero ni siquiera en su mejor momento Carmen puso en riesgo el liderato de Ciro.

Al señor Loret le ha pasado lo mismo. Crecieron mucho sus números de rating por tanta importancia que el presidente López Obrador le ha dado al polemizar con el periodista por el trabajo que este difundió —aunque no haya sido obra de Carlos— relacionado con la casa en la que un hijo de Andrés Manuel vivió en Houston, Texas. El noticiero de Loret de Mola, transmitido por W Radio, nunca había estado en segundo lugar en la clasificación de audiencias radiofónicas, pero se quedó bastante lejos del primero, el informativo conducido por Gómez Leyva.

Otro “periodista” que ha estado en el debate generado por AMLO en sus conferencias de prensa mañaneras, Chumel Torres, no ha visto subir su rating en la radio, sino que ha bajado. Chumel llegó a estar en tercer lugar con 1.41, hoy está en la octava posición con 1.04.

Se entiende que Chumel Torres pierda audiencia: ha cansado al público por tanto repetir los mismos chistes, las mismas calumnias, los mismos insultos, el mismo clasismo, el mismo racismo, la misma misoginia. Porque Chumel no informa, sino que busca entretener con bromas que ya no sorprenden y, también, pretende hacer reír con ofensas y difamaciones —y racismo y clasismo y excesiva misoginia— que no son ya aceptables en el principal mercado, por así llamarlo, de la radio nacional, el de la Ciudad de México, donde la sociedad cada día tolera menos las manifestaciones de odio y discriminación disfrazadas de humorismo y, peor aún, de periodismo.

Se entiende que Epigmenio Ibarra, un hombre comprometido con el proyecto del presidente López Obrador, haya aceptado participar en el noticiero de Gómez Leyva, a pesar de tantas dificultades personales entre ellos: no iba el destacado productor de TV a dejar pasar la oportunidad de expresarse en el espacio líder de la radio.

Epigmenio y otros intelectuales que apoyan a la 4T podrían inclusive aceptar participar en debates con Carlos Loret. Y es que, aunque el periodismo de este personaje es de dudosa calidad ética, se puede discutir con él en un informativo radiofónico con elevados niveles de audiencia. Supongo que en algún momento ahí veremos —dándole lecciones de periodismo al señor Loret— a Pedro Miguel o a Rafael El Fisgón Barajas. Sería muy positivo si ocurriera.

A ninguno de ellos —ni a intelectuales rivales de AMLO, como Enrique Krauze y Jorge Castañeda— se les ocurriría tener una participación seria y periódica en el programa de Chumel. Podrían, por mera puntada, aceptar que les entrevistara este comediante que no respeta los derechos humanos, pero tendrían que hacerlo convencidos de que terminarían por expresarse con puras mentadas de madre y con improperios de todo tipo, ya que de otra manera no lograrían comunicarse con un personaje que ensucia a los medios de comunicación mexicanos.

No estoy pidiendo que se censure a Chumel Torres —si ocurriera, creo que lo defendería en la medida de mis posibilidades—, ya que los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión son preferibles a limitarla. Solo apunto que es el propio público, que lo tenía con ratings muy altos, el que se los ha bajado, y qué bueno.

Enseguida los ratings de los noticieros de radio; los primeros cinco deberían ser el objetivo de difusión —no de propaganda— del proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una obra pública de primer nivel que enfrenta una enorme campaña de desinformación en redes sociales. El presidente López Obrador y su vocero Jesús Ramírez tendrán que aplicarse para que Ciro, Loret, Rocha, Denise y Joaquín hablen mucho más —con profundidad, no solo para cumplir con la nota— del AIFA de Santa Lucía.

Datos de INRA: Comparativo de noticieros radiofónicos, todo el día, rating 18+, febrero 2022

1º Con 2.66 de rating, Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula

2º Con 1.55 de rating, Carlos Loret de Mola, de W Radio

3º Con 1.40 de rating, Ricardo Rocha, de Radio Fórmula

4º Con 1.20 de rating, Denise Maerker, de Radio Fórmula

5º Con 1.19 de rating, Joaquin López Dóriga, de Radio Fórmula

6º Con 1.16 de rating, Óscar Mario Beteta, de Radio Fórmula

7º Con 1.15 de rating, Mario González, de Stereo Cien

8º Con 1.04 de rating, Chumel Torres, de Radio Fórmula

9º Con 0.97 de rating, Luis Cárdenas, de MVS Noticias

10º Con 0.91 de rating, Adriana Pérez Cañedo, de Stereo Cien

11º Con 0.88 de rating, Pascal Beltrán del Río, de Imagen Radio

11º Con 0.88 de rating, Azucena Uresti, de Radio Fórmula

12º Con 0.74 de rating, José Cárdenas, de Radio Fórmula

13º Con 0.73 de rating, Javier Alatorre, de Heraldo Radio

14º Con 0.72 de rating, Alejandro Villalvazo e Iñaki Manero, de 88.9 Noticias

15º Con 0.67 de rating, Martín Carmona, Stereo Cien

16º Con 0.64 de rating, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, de Heraldo Radio

17º Con 0.61 de rating, Gabriela Warkentin y Risco, de W Radio

18º Con 0.58 de rating, Leonardo Curzio, de Radio Fórmula

19º Con 0.54 de rating, Carmen Aristegui, de Universal y La Octava

20º Con 0.53 de rating, Salvador García Soto, de Heraldo Radio

20º Con 0.53 de rating, Francisco Zea, de Imagen Radio

20º Con 0.53 de rating, Jaime Núñez y Paola Rojas, de Radio Fórmula

21º Con 0.51 de rating, Alicia Salgado, de Stereo Cien

22º Con 0.49 de rating, Eduardo Ruiz Healy, de Radio Fórmula

23º Con 0.46 de rating, Ana Francisca Vega, de MVS Noticias

24º Con 0.40 de rating, Manuel López San Martín, de MVS Noticias

25º Con 0.38 de rating, Pamela Cerdeira, de MVS Noticias

26º Con 0.34 de rating, Esteban Arce, de Imagen Radio

27º Con 0.23 de rating, Luis Cantú, de Universal y La Octava

27º Con 0.23 de rating, Víctor Sánchez Baños, de MVS Noticias

28º Con 0.22 de rating, Carlos Zúñiga, de Heraldo Radio

30º Con 0.21 de rating, Jesús Martín Mendoza, de Heraldo Radio

30º Con 0.21 de rating, Patricia Betaza, de Horizonte

31º Con 0.15 de rating, Javier Solórzano, de Heraldo Radio

32º Con 0.12 de rating, Yuriria Sierra, de Imagen Radio

32º Con 0.12 de rating, Luisa Iglesias, de Horizonte

33º Con 0.11 de rating, Julieta Mendoza y Enrique Lazcano, de Horizonte

34 Con 0.07 de rating, José Luis Plaza, de Romántica

35º Con 0.03 de rating, Primitivo Olvera, de W Radio

36º Con 0.02 de rating, Guillermo Ortega, 760 AM

37º Con 0.00 de rating, Federico Lamont, 760 AM

37º Con 0.00 de rating, Alberto García Sarubbi, 760 AM

37º Con 0.00 de rating, Francisco Fortuño, Radio 620

37º Con 0.00 de rating, Federico Vale, Radio 620

37º Con 0.00 de rating, José Luis Plaza y Enrique López P., Romántica

37º Con 0.00 de rating, Ivonne de la Cruz, 760 AM

37º Con 0.00 de rating, Raymundo Cruz y Allelet Medina, Radio 620