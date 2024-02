Ceci Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió a los cárteles “no matar” a las mujeres que forman parte de esta organización para encontrar a algún familiar.

La declaraciones de Ceci Patricia Flores se dieron tras el asesinato de la presidenta del colectivo de búsqueda Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate B.C, Ángela Meraz León.

La integrante de esta organización fue ejecutada a las 2 de la tarde del 8 de febrero en un salón de belleza en la colonia Loma Alta, ubicada en la ciudad fronteriza de Tecate, Baja California.

Ceci Patricia Flores se mantiene en la búsqueda de sus dos hijos, Marco Antonio Sauceda Rocha, quien fue víctima de un “levantón en mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora y Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido el 30 de octubre de 2015.

El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora ha logrado la localización de más de 2 mil cuerpos en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Veracruz.

Ceci Patricia Flores pidió piedad a los cárteles para las madres buscadoras, pues el 8 de febrero fue asesinada Ángela Meraz Léon, integrante de un colectivo de búsqueda en Baja California.

“El día de hoy, como muchas veces, me atrevo a hacer este llamado a los cárteles, pedirles piedad por las madres. Que no no estén porque nuestro único pecado es amar a nuestros desaparecidos más que a nuestra propia vida, y arriesgar nuestra vida constantemente por estar luchando por ellos”

Cei Patricia Flores