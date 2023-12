Luego de que se dieran a conocer las nuevas cifras de desaparecidos en México, Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que los datos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son una burla.

En entrevista para Me lo dijo Adela, Cecilia Patricia Flores, madre buscadora, dijo que no va a permitir que desaparezcan del registro a sus hijos desaparecidos y reiteró que seguirá buscándolos.

Ceci Flores recordó que AMLO dijo que iba a tener un gobierno de puertas abiertas para las madres buscadoras cuando buscaba la presidencia; sin embargo, “fueron puras palabras” porque al llegar “se olvidó que existían los desaparecidos y las madres buscadoras”.

“No existimos en la agenda del presidente las madres buscadoras...Lamento mucho que los desaparecidos los quieran volver a desaparecer, yo no voy a permitir jamás que a mis hijos que están desaparecidos los quieran volver a desaparecer, yo voy a seguir luchando por ellos contra quien sea”

Ceci Flores aseguró que en el tiempo que lleva AMLO en el gobierno no ha hecho nada por los desaparecidos ni las Madres Buscadoras a pesar de sus promesas de campaña.

Asimismo, calificó como una burla para los familiares de desaparecidos en México porque saben que no son reales y cuestionó que si las autoridades ya localizaron a 70 mil desaparecidos den las pruebas.

En el mismo sentido, aseguró que esta nueva cifra de desaparecidos dada por el gobierno de AMLO es la manera en la que el presidente busca dejar su nombre “limpio”, aunque es el mandatario que menos ha hecho por ellos.

“Es una burla para nosotras, de verdad. ¿Cómo es posible que en tan poquito tiempo ellos hayan encontrado a 70 mil desaparecidos y nosotras no sepamos?, ¿Dónde están las personas que ya localizaron y nosotras no sabemos?...Es una burla ese censo que están haciendo. El presidente lamentablemente ya se va y quiere dejar todo limpio su nombre cuando la verdad sabemos que no es así. Es el que menos ha hecho por nosotros”

Ceci Flores