La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, reveló que el ex titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, le hizo una oferta cuando estaba al frente de la dependencia; de esto se trata.

Esta no sería la primera vez que Ceci Flores arremete en contra de Adán Augusto López, ya que en 2022, cuando dirigía la Secretaría de Gobernación, el ahora senador había prometido revisar el tema de los desaparecidos.

Acorde con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al día de hoy lunes 7 de abril 2025, hay un total de 126 mil 996 desaparecidos en México.

Fue ante medios de comunicación que Ceci Flores reveló que le ofrecieron protección a cambio de dejar de buscar a sus desaparecidos; la propuesta provino de Adán Augusto López cuando dirigía la Secretaría de Gobernación.

“Pues lo hemos solicitado pero me la cuestionan, me dicen que no puedo buscar”.

Ceci Flores, madre buscadora