Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, sostendrá una crucial reunión con Ceci Flores, lideresa de Madres Buscadoras de Sonora, el próximo viernes 11 de abril.

De acuerdo con la madre buscadora, acudirá a la reunión pactada para tratar, entre otros temas, el avance del caso del hombre relacionado con la desaparición de su hijo Alejandro.

Así como la petición de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum pues, reiteró, no quiere más intermediarios.

Estos son los temas que se tocarán en reunión de Rosa Icela Rodríguez y Ceci Flores

Ceci Flores confirmó en entrevista para Azucena Uresti, en Radio Fórmula. que sí acudirá a la reunión pactada con Rosa Icela Rodríguez el próximo 11 de abril.

Los temas que la madre buscadora quiere tocar son:

Caso de su hijo Alejandro por la detención de “El Chato”, presunto responsable de su desaparición

Reunión directa con Claudia Sheinbaum

Nueva revisión al Rancho Izaguirre

“Sí, tenemos cita con ella pero queremos que la presidenta nos vea, que sea ella quien atienda la problemática. No queremos intermediarios...yo les voy a hacer peticiones y espero que se cumpla” Ceci Flores, Madres Buscadoras de Sonora

La líder de las Madres Buscadoras de Sonora resaltó que acudirá a la reunión que desde la conferencia mañanera del 9 de abril la secretaria de Gobernación hizo pública, para “escuchar lo que están ofreciendo”.

“Voy a pedir de verdad, en nombre de las madres buscadoras de jalisco, voy a pedir que se haga nuevamente una revisión al Rancho Izaguirre...Si rascamos vamos a volver a encontrar” Ceci Flores, Madres Buscadoras de Sonora

Ceci Flores sí acudirá a reunión con Rosa Icela Rodríguez; lucha por que Claudia Sheinbaum sea " quien enfrente la situación"

Rosa Icela Rodríguez recordó que tiene una cita agendada con la madre buscadora Ceci Flores para el 11 de abril a las 11:00 horas.

“Desde ayer (8 de abril) la señora madre buscadora sabe que tiene una cita conmiigo el viernes a las 11:00 horas, este viernes.” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Ante la aclaración de la funcionaria, Ceci Flores aseguró que su protesta frente a Palacio Nacional de hoy 9 de abril no fue por no tener una reunión concertada, sino porque ésta no es con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por ello, resaltó que su presencia frente a la residencia presidencial fue para “que sepa que aquí estamos presentes, que estamos en la espera de cuando ella dijo que llegamos todas pero que lamentablemente no ha abierto las puertas para las víctimas”.

“Que sepa que estamos en la lucha porque nos reciba, que sea ella quien enfrente la situación, la que escuche a las madres, la que atienda las peticiones de las madres. No queremos mejoralitos, queremos respuestas y lo más pronto posible porque ellos tienen la responsabilidad, las herramientas, la tecnología y los recursos de los que tenemos nosotros para hacer lo que estamos haciendo nosotras sin nada de lo que ellos tienen y dando más resultados” Ceci Flores, Madres Buscadoras de Sonora

Asimismo, resaltó que quiere respuesta inmediata ante la detención de “El Chato” , que fue detenido por homicidio; sin embargo, a dos meses de su detención “no lo han podido declarar por la desaparición de mi hijo, no lo pueden procesar por la desaparición de mi hijo”.

Además, Ceci Flores reiteró que tiene miedo de que las amenazas e intimidaciones que ha recibido sean cumplidas y no pueda cumplir con el objetivo de encontrar a sus hijos Alejandro y Marco Antonio.