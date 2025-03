El primer foro Mujeres en el Poder arropó a Ceci Flores, activista y fundadora de la colectiva Madres Buscadoras de Sonora, frente a las descalificaciones que ha recibido en torno al hallazgo del rancho Izaguirre, atribuido al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ceci Patricia Flores Armenta participó de forma breve e inesperada en el primer foro Mujeres en el Poder, realizado los días 19 y 20 de marzo en el Museo Nacional de Antropología de la CDMX en el marco del Día Internacional de la Mujer 2025.

La activista expresó su agradecimiento por el apoyo y la solidaridad que ha recibido en su lucha y destacó la importancia de la búsqueda de los hijos desaparecidos, enfatizando que, aunque sean considerados delincuentes, siguen siendo hijos.

Alejandro y Marco, hijos de Ceci Flores, desaparecieron en el 2015 y el 2019, respectivamente. No obstante ha sido atacada en redes sociales por las actividades de sus hijos, mismas que nunca ha negado.

Ceci Flores mencionó en el foro Mujeres en el Poder que la campaña sucia en su contra no la ha afectado, sino que le ha dado más fuerza para seguir adelante en la búsqueda de su hijo y otros desaparecidos.

“Toda esa campaña sucia que han hecho en mi contra, créanme, no me ha perjudicado en nada. No me ha quitado el sueño. Al contrario, es una herramienta que me ha dado más fuerza, más valor”

Ceci Patricia Flores Armenta, activista y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora