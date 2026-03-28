A tres años de la muerte de Gloria Cházaro, el caso sigue generando preguntas tras revelarse que, meses antes de fallecer, la teniente denunció acoso sexual por parte de un capitán de la Marina.

“En una ocasión, la Teniente Cházaro fue a andar en bicicleta, cerca de Puerto Cortés, Baja California, siendo seguida por el Capitán Rodolfo “N”. El Capitán le dijo a su subordinada ‘Te voy a violar y nadie se va a dar cuenta y nadie te va a creer’." Denuncia de Gloria Cházaro contra Rodolfo Torres Chávez

De acuerdo con su denuncia, la teniente fue víctima de amenazas sexuales desde el 2022 por parte de Rodolfo Torres Chávez, entonces capitán de navío de la Secretaría de Marina, cuando ella estaba asignada en Baja California Sur.

El hecho ha generado indignación porque el capitán fue nombrado en 2025 como titular de la Aduana de Manzanillo, una de las más importantes del país, a pesar de la investigación abierta en su contra por acoso.

¿Quién es Gloria Cházaro? La primera mujer teniente murió en junio pasado (Especial)

Capitán denunciado por Gloria Cházaro fue ascendido a titular de la Aduana de Manzanillo

Según la queja presentada, el hostigamiento de Rodolfo Torres Chávez a Gloria Cházaro incluyó incidentes donde fue seguida y amenazada directamente con violencia sexual, situación que ella reportó internamente ante la Semar.

En pleno proceso, Gloria Cházaro, de entonces 29 años, fue hallada sin vida en la casa de sus padres en junio de 2023, en un caso clasificado como suicidio, apenas un día antes de reunirse con abogados para llevar su denuncia al ámbito civil.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de la investigación abierta por el Ministerio Público Militar, el capitán señalado fue nombrado titular de la Aduana de Manzanillo, una de las posiciones más relevantes del país.

La Secretaría de Marina decidió clasificar el expediente del caso como información reservada por cinco años, argumentando la necesidad de proteger la investigación en curso dentro de la justicia militar.

Este caso ha intensificado el debate público sobre la falta de protección para las mujeres dentro de las fuerzas armadas, donde se han abierto más de 500 carpetas de investigación por delitos sexuales desde el año 2013.