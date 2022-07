La FGR omitió impugnar el amparo que Pío López Obrador, hermano del presiente AMLO, presentó en contra de la investigación por los videos donde aparece recibiendo dinero.

Debido a la omisión de la FGR, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fede), deberá resolver en un plazo mínimo si judicializa o no el caso de Pío López Obrador.

De acuerdo con lo informado por el diario Reforma, la FGR incurrió en una omisión “inusual”, debido a que desatendió su obligación de presentar la impugnación del amparo de Pío López Obrador.

Pío López Obrador y David León

Pío López Obrador ganó amparo en mayo pasado; FGR omitió impugnar la sentencia

Fue el pasado 26 de mayo cuando un juez federal otorgó un amparo a Pío López Obrador, hermano de AMLO, contra la investigación que se le abrió por el caso de los videos donde aparece.

En su resolución, el juez también otorgó un plazo de 60 días para que la Fede resolviera la judicialización o no, del caso en contra de Pío López Obrador.

Como parte del proceso judicial, se esperaba que la Fiscalía General de la República (FGR), presentara una impugnación en contra del amparo otorgado al hermano de AMLO.

Sin embargo, la costumbre de impugnar mediante recursos de revisión las sentencias que le son adversas, como es el amparo a favor de Pío López Obrador, fue omitida por la FGR.

Amparo para Pío López Obrador ya causó ejecutoria debido a omisión de la FGR

Tras la sentencia del juez federal que otorgó el amparo a Pío López Obrador, la FGR contaba con el plazo legal de 10 días para impugnar la resolución, pero no lo hizo.

En consecuencia, el pasado 15 de junio el juez federal publicó un acuerdo en el cual comunicó que el amparo ganado por el hermano del presidente AMLO, ya había causado ejecutoria.

Debido a lo anterior, la posibilidad de que la parte afectada, la FGR, presentara una impugnación como un recurso de revisión, ya no es conducente, pues el amparo quedó firme.

Por lo ocurrido, la Fede debe resolver a más tardar el próximo martes 26 de julio, si judicializa o no el caso que se abrió contra Pío López Obrador por los videos donde aparece recibiendo dinero.

Fede ya resolvió carpeta de investigación de Pío López Obrador, pero no ha comunicado el sentido de su sentencia

Previamente, el pasado 30 de junio, la Fede comunicó al juez federal que ya había resuelto la carpeta de investigación, pero no detalló el sentido de dicha resolución.

Al desconocer si el caso se judicializó, se mandó a reserva, se acordó la abstención o se archivo, el juez ha pedido a la Fede desde hace 3 semanas una copia del acuerdo.

No obstante, refiere la nota, la Fede no ha entregado el documento debido a que argumenta que su resolución aún no es definitiva y es revisada en su Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales.

Ante la insistencia del juez para conocer el sentido de la sentencia, el 14 de julio, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, pidió a Agustín Ortiz Pincheti cumplir con la sentencia judicial.

Pese a ello, el juez federal también emplazó a Gertz Manero entregarle una copia del oficio que mandó a Ortiz Pincheti, titular de la Fede.

Pío y Andrés López Obrador (Especial)

Pío López Obrador fue denunciado por videos donde aparece recibiendo dinero

Cabe recordar que fue en el mes de agosto de 2022 cuando se filtraron 2 videos en los que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo a manos de David León Romero.

En uno de los videos, se escucha a Pío López Obrador decir que parte del dinero en efectivo, sería para apoyar al “movimiento” en Chiapas, lo que se trataría de un delito electoral.

Tras darse a conocer los videos y luego de PAN y PRD presentaran denuncias, la Fede inició una carpeta de investigación.