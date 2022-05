La periodista Carmen Aristegui acusó que no fue consultada por la coalición Va por México para usar su fotografía en su lista “perseguidos políticos”.

En su programa, Carmen Aristegui señaló que los dirigentes de los partidos políticos no le pidieron permiso para colocar su imagen en el muro de “perseguidos políticos”.

“En lo que a mí me corresponde no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro. No hubo una consulta de las personas dirigentes de partidos políticos para poner mi fotografía ahí”, así lo dijo la periodista en su emisión de este 3 de mayo.

Carmen Aristegui no pide que retiren su fotografía de lista de “perseguidos políticos”

Si bien Carmen Aristegui indicó que no fue notificada para colocar su imagen en el muro de “perseguidos políticos”, no pidió que su fotografía sea retirada del mismo.

“Simplemente, lo comento para que usted lo registre”, se limitó a decir la periodista en el programa.

Carmen Aristegui confirmó que vio el muro que presentaron los dirigentes nacionales de los partidos PRI, PAN y PRD, en el que fueron colocadas las fotografías de legisladores, periodistas y activistas, donde fue incluida.

En este sentido, sostuvo que en el muro se colocaron las imágenes de “gente que de alguna u otra manera hemos sido blanco de críticas o de señalamientos, de acusaciones. Aquí ponen persecución política, es el término que usan”.

“Vimos este muro con fotografías que acompañó a los presidentes de los partidos políticos en su conferencia de prensa y pusieron decenas de fotografías de personas, me incluye, están ahí otros periodistas y otras personas, legisladores…” Carmen Aristegui. Periodista

A diferencia de Carmen Aristegui, el comediante Chumel Torres sí pidió que su fotografía sea retirada del muro y se deslindó de los tres partidos políticos.

“Hoy la Alianza VaPorMexico presentó un quiensabequé. En la imagen usan una foto mía dizque en contra de quiensabequé. Yo jamás autoricé, no tengo nada que ver con ninguno de los partidos involucrados y usaron esto sin mi permiso. Quítenla @PRI_Nacional @AccionNacional @PRDMexico” Chumel Torres. Comediante

Este lunes, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, ofrecieron una conferencia de prensa, donde mostraron un muro con las fotos de más de 200 diputados de oposición y un grupo de periodistas que han sido criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo anterior, en respuesta a la campaña “traidores a la patria” emprendida por Morena contra los legisladores que votaron en contra de la iniciativa de reforma eléctrica.