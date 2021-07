Carlos Loret de Mola no trae nada para defenderse: Juan Manuel Magaña

El excoordinador de información de Primero Noticias, Juan Manuel Magaña, aseguró que Carlos Loret de Mola “no trae nada” para defenderse sobre el montaje de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta, a quienes calificaron de secuestradores.

En entrevista con Julio Astillero, Juan Manuel Magaña narró la intervención que tuvo lugar en el careo de este 12 de julio por el montaje de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta.

Según el periodista, Carlos Loret de Mola no trae nada para defenderse del montaje, e insistió en que él era responsable de los contenidos de Primero Noticias, noticiero del cual el ahora colaborador de Latinus era conductor principal.

“Yo sinceramente, te lo digo sin triunfalismos: lo vi muy endeble en términos de lo jurídico, ni moral, (Carlos Loret de Mola) no trae nada para defenderse de esta situación del montaje televisivo”.

Juan Manuel Magaña indicó que si bien él no tuvo conocimiento del montaje de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta, sí vió cómo los policías “se alineaban” para acomodarse durante el hecho, que ya estaba en marcha antes de que él llegara a trabajar, a las 06:00 horas.

“También tenía limitaciones y la principal fue que yo llegué a las 06:00 cuando ya los hechos estaban en marcha, y lo que no hiciste tú como otras veces fue consultarme, porque en ese entendido estábamos, si yo me voy a encargar en ese tipo de cosas me tienes que consultar”.

Juan Manuel Magaña.