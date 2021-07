Carlos Loret de Mola acusa a AMLO y a medios de ensañarse contra él

México. - Carlos Loret de Mola acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a medios de comunicación de ensañarse contra él.

Este 2 de julio, Carlos Loret de Mola compareció en una audiencia virtual de Israel Vallarta y celebró las declaraciones que descartarón que él sabía del montaje.

En un video, Loret de Mola acusó al presidente AMLO de alentar la versión de que él estaba coludido en las autoridades para hacer un montaje de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez.

“No acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje, porque esa ha sido la versión que ha alentado el presidente AMLO en torno a algo que sucedió hace 16 años” Carlos Loret de Mola

Loret de Mola incluye a medios en su contra

El periodista Loret de Mola dijo que el presidente AMLO ha contado con medios de comunicación para difundir la versión en su contra.

“A contado con instrumentos útiles como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara a López Obrador, Carme Aristegui, Julio Astillero, La Octava, los youtuberos y otros más” Carlos Loret de Mola

Loret de Mola acusa venganza tras sus investigaciones de AMLO

Loret de Mola denunció que AMLO, “y los suyos”, buscan vengarse de él, tras sus investigaciones que acusan corrupción de familiares y el gabinete del presidente.

“Para ellos, el caso Cassez es un arma para intentar desacreditar estas verdades y cambiar la conversación. Tender cortinas de humo para esclarecer la realidad (...) Me queda muy claro que nada de esta saña en mi contra existiría sino hubiéramos destapado tantos escándalos de corrupción del gobierno actual” Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola celebra audiencia de Israel Vallarta

Carlos Loret de Mola detalló que, en la audiencia virtual del caso de Israel Vallarta, 2 de sus excompañeros declararon que no sabían del montaje y por lo tanto, no lo alertaron.

Laura Barranco, ex productora de Televisa, y Juan Manuel Magaña, exjefe de información, declararon que no sabían del montaje y no lo alertaron, aseguró Loret de Mola.