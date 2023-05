Carlos Loret de Mola le dio la razón a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e incluso, el periodista salió en defensa del presidente por primera y sorpresiva vez .

En su noticiero de YouTube, Carlos Loret de Mola se pronunció a favor de AMLO, ya que coincidió con los señalamientos que realizó el presidente en torno al racismo y clasismo que prevalece en el país.

Al respecto, el periodista no solo dijo que AMLO tiene razón al denunciar el clasismo y racismo que existe en torno a su persona, sino que hasta lo defendió por los ataques que se le lanzan.

Por primera y sorpresiva vez, Carlos Loret de Mola coincidió y le dio la razón a AMLO, ya que dijo estar de acuerdo con las denuncias del presidente por los ataques racistas y clasistas que recibe.

En ese sentido, afirmó que AMLO “dijo algo en lo que tiene razón”, pues advirtió que numerosas críticas contra el presidente y el gobierno federal, están basadas en el racismo y el clasismo.

Sobre ello, Carlos Loret de Mola cuestionó sobre la cantidad de comentarios que se lanzan contra los funcionarios, únicamente por temas raciales y de clase.

Al darle la razón por primera y sorpresiva vez al presidente AMLO, Carlos Loret de Mola, hizo un llamado a la reflexión de los opositores al gobierno y la llamada 4T.

En su comentario en el que coincidió con AMLO, el periodista recriminó que una parte de los cuestionamientos contra el gobierno federal, se centren en temas ajenos a la gobernanza .

Y es que señaló que en muchas ocasiones, las críticas no hablan de asuntos como la corrupción, la falta de medicamentos o los altos niveles de violencia que se han registrado.

Por el contrario, Carlos Loret de Mola lamentó que los reproches contra AMLO y los integrantes de su gabinete, están centrados en temas como el aspecto, ya sea por el color de piel o forma de vestir.

Lo anterior, advirtió el comunicador, no se tratan de argumento que sean válidos, sino que sentenció, simple y sencillamente son actos de racismo y clasismo.

“¿Cuántas veces no hemos escuchado que gente inconforme con el gobierno, no se queja de la corrupción que ha alcanzado hasta a la familia del presidente; no habla de la incompetencia del gabinete, del desabasto de medicinas, no denuncia los niveles récord de violencia? ¿Sino que centra sus ataques en el aspecto de un político, en su manera de hablar, en su color de piel, en su forma de vestir? Estos no son argumentos, esto es racismo, simple y llano, clasismo también”

Carlos Loret de Mola