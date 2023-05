AMLO bateó conceder una entrevista a Carlos Loret de Mola tras la publicación de un reportaje en LatinUs en contra de su hijo Andrés Manuel López Beltrán por supuestos negocios irregulares de sus amigos con el gobierno federal.

Luego de que el comunicador lanzó un reto para que el mandatario federal aceptara una entrevista en su estudio, el presidente, en su conferencia mañanera, rechazó esa posibilidad al considerar que se trata de un periodismo mercenario que no se interesa en la verdad, sino en los ataques e intereses en contra de su gobierno.

Ante la petición de la entrevista, AMLO demostró su descontento con Carlos Loret de Mola, porque aseguró que es una persona con la que no tiene deseos de ver o interactuar.

“Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar, no lo quiero ver osea es un hampón, me reservo el derecho de admisión”

AMLO