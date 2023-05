A veces da para pensar ver las formas qué un conductor de noticias ocupa para hacerse notar, he buscado alguna investigación qué lleve a la certeza para atacar a los hijos de López Obrador , una imagen de algún depósito bancario, dinero fuera de la ley y nada observó, es claro que tiene una marcada tendencia por buscar desestabilizar este país, hasta hace unos días hablaba qué el presidente estaba muy enfermo, otros hasta lo mataron, veo constantemente qué a pesar de que recientemente el mandatario sale del Covid-19 busca alterarlo y con eso seguramente provocar algún daño irreversible en su salud.

Sería bueno que la información que sube tuviese bases informativas con pruebas, pero ninguna le sale porque todas sus investigaciones están lejos de comprobarse, de ser así, seguramente sus jueces ya estarían buscando crearle un delito a los hijos del presidente.

Sabemos cómo se mueve la noticia y más en personas que ya tuvieron poder con gobiernos anteriores, solo tienen el interés de regresar a ese mundo de privilegios y poder.

Ahora ser opositor al presidente de México le deja grandes ganancias, es claro que al subir una noticia sin las pruebas contundentes, arriesgándose a una demanda por daño moral, se debe a que tiene detrás a algún empresario qué lo protegería.

Cómo siempre dice mis datos me llegan de informantes anónimos.

Veo en redes sociales como las personas comentan después de haber pasado el mandatario por un problema de salud, saca estas notas el periodista, para buscar hacer un daño al atacar a sus hijos.

Hay muchas noticias que salen diariamente de los opositores y ante todo eso ha callado, es muy obvio que depende del cheque y mueve la información que le pasan, pero de algo estoy seguro, él solo recibe, no lo investiga, no quiero imaginar que pasaría si le pasara algo a la salud del presidente por sus ataques constantes, hay muchos mexicanos qué no se la perdonarían.

Mucha gente anteriormente veía en Carlos Loret un ejemplo de periodista , pero este sexenio su imagen ha caído y hoy solo ven a un conductor que busca ganar dinero atacando a la familia del presidente, pero para poder señalarlos debería de verse en un espejo primero, el dinero es lo único que le interesa, no le importa que personas estén encarceladas por sus errores .

Veo a un periodista obsesionado con la familia y los hijos de López Obrador, obviamente quien lo contrata le pide sacar las noticias, para ellos poder replicarlas y después hacerlas tendencias.

Deben ser pobres para que este feliz, no conoce a la esposa de José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams, ni siquiera la investiga, cuál es su trabajo real, cuánto gana, solo busca crear la duda, al final por ello le pagan, imagino que al igual que la mayoría de opositores al gobierno federal pensaran que nadie tiene derecho a vivir bien, solamente ellos tienen derecho a tener millones y comprar propiedades por todo el mundo.

Veo que nunca entendió la política de austeridad.