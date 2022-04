El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a presentar información sobre una propiedad de Carlos Loret de Mola, quien se mostró indignado por usarlo para evitar atender las exigencias de las mujeres en México.

De acuerdo con el periodista, el mandatario lo está utilizando para evitar enfrentar a las mujeres que exigen un alto a la violencia en el país.

Por ello, aseguró que hoy no responderá a “sus calumnias”, expresadas en la conferencia mañanera del 25 de abril.

AMLO admite que se equivocó con Carlos Loret de Mola: Su terreno no tiene 8 hectáreas sino 3.5

Loret de Mola afirma que AMLO no tiene límites para la venganza

Carlos Loret de Mola exigió a AMLO que se ocupe de lo que las mujeres en el país están reclamando ante la situación de violencia que se vive.

Además, calificó como “desalmado y ruin” que el mandatario hable mal de él para no enfrentar a las mujeres de todo el país.

Esto por la violencia, las desapariciones y los feminicidios que sufren todos los días, en el marco de las protestas por la muerte de Debanhi Escobar.

Asimismo, recordó que a las mujeres las están matando “cada vez más” y exigió a AMLO que se ocupe de lo importante en lugar de atacarlo.

Como protesta, Carlos Loret de Mola aclaró que hoy no va a responder a “sus calumnias”, por considerarlo ruin ante la situación en México.

“Presidente @lopezobrador_: hoy no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese”

Carlos Loret de Mola