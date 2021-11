Canelo asistió al Senado de la República y aprovechó para aconsejar al senador Ricardo Monreal sobre cómo dar unos “ganchos letales” para la presidencia 2024.

Canelo acompañó al Senado de la República a su entrenador, Eddy Reynoso, a quien le entregaron un reconocimiento por su trayectoria deportiva.

Aunque Eddy Reynoso era el estelar en el evento, Canelo Álvarez fue ovacionado por las y los senadores.

El boxeador aprovechó para darle unos consejos a Ricardo Monreal para ganar la candidatura por Morena a la Presidencia 2024.

Al final de la entrega del reconocimiento el Canelo y Ricardo Monreal se tomaron la foto con los guantes puestos.

El senador de Morena Ricardo Monreal aprovechó la visita del Canelo y de su entrenador, el homenajeado Eddy Reynoso, para ganar la candidatura a la Presidencia 2024.

Un video de la reportera Leticia Robles de la Rosa Monreal cuenta los consejos que le dio el Canelo y Eddy Reynoso.

“Eddy que me tiene que entrenar para ser campeón y ya me enseñó (Canelo) algunos ganchos al hígado directos, me dijo cómo”.

Ricardo Monreal