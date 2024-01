El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció hoy 18 de enero en, Palacio Nacional, una reforma con la que buscará desaparecer a todos los organismos autónomos del Gobierno de México.

AMLO informó que el 5 de febrero presentará un paquete de iniciativas de reformas, las cuales tendrán que ver “con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia”, dijo.

En ese sentido, el presidente de México explicó que no asistirá a Querétaro la conmemoración por el aniversario de la Constitución, pues presentará el paquete de iniciativas en Palacio Nacional por considerarlo un “recinto histórico”.

Sin embargo, hoy 18 de enero el presidente adelantó que una de las reformas contempla a los organismos autónomos en México.

AMLO adelantó el contenido de una reforma que presentará el 5 de febrero, con la cual se buscará desaparecer a “todos” los organismos autónomos de México, de acuerdo con las declaraciones del presidente.

López Obrador dijo durante la mañanera de hoy 18 de enero que organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se crearon para proteger a particulares y afectar el interés público.

AMLO respondió a declaraciones de Andrea Marván Saltiel, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), hechas en relación un acuerdo hecho entre Pemex e Iberdrola en abril de 2023.

La representante de Cofece informó que revisaría “con mucho cuidado” el traspaso de las plantas eléctricas de generación fósil hecho de Iberdrola a Pemex:

En ese sentido, el presidente dijo hoy 18 de enero que organismos como Cofece han impedido el crecimiento de Pemex, argumentando el mismo trato para la empresa estatal que para las empresas extranjeras de petróleo.

AMLO declaró que “se crearon subgobiernos porque necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos, en donde tiene más peso lo privado, lo particular que lo público”.

Basado en este argumento, pidió poner fin a un poder fáctico:

“Ya no queremos ese poder fáctico, dual, paralelo, no queremos un poder formal y uno real, uno de hechos y otro de derecho. Ya no. Entonces en la reforma que estoy planteando, estoy proponiendo que desaparezcan todos estos organismos”

AMLO