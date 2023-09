Los bufetes de abogados Ruiz Durán y Coello Trejo y asociados acusan nuevamente de forma pública a Santiago Nieto por delitos de extorsión.

Tal parece que los señalamientos en contra de Santiago Nieto, quien se desempeñara como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 2018 a 2021, no cesarán hasta que sea castigado.

Pues, pese a que el ex titular del organismo desmintió que haya cometido extorsión durante su gestión, los bufetes de abogados Ruiz Durán y Coello Trejo y asociados han ratificado la acusación .

De acuerdo con los denunciantes, son numerosas las pruebas para señalar a Santiago Nieto como responsable de tal delito, por lo que desestiman cualquier tipo de defensa que adquiera el mismo.

En este sentido, no cesarán el procedimiento en contra del jurista , sobre todo cuando este ha compartido que tiene aspiraciones políticas de gran relevancia en la administración nacional.

A través de un comunicado, los bufetes de abogados Ruiz Durán y Coello Trejo y asociados reiteraron la acusación en contra de Santiago Nieto por extorsión .

Esto a raíz de que el ex titular de UIF desmintiera que cometió las faltas por las que el grupo ha solicitado que sea castigado ante las autoridades.

Los bufetes de abogados Ruiz Durán y Coello Trejo y asociados, enunciaron en dicho documento que tienen las pruebas suficientes para mantener activas las quejas que envuelven a Santiago Nieto por extorsión.

Siendo las principales faltas cometidas del jurista , según lo declarado por la parte delatora:

Cabe destacar que los bufetes de abogados Ruiz Durán y Coello Trejo y asociados han fungido como defensa de Francisco García Cabeza de Vaca desde años atrás, por ende contemplan su caso en las acusaciones por extorsión en contra de Santiago Nieto.

¿Por qué no se presenta ante el Ministerio Público Federal y ante las autoridades de los Estados Unidos para que le aclaren sus dudas? [...] El que no tiene ética y es un corrupto es el señor Santiago Nieto Castillo, ¿por qué no les explica a los mexicanos cómo es que pudo pagar tantas propiedades?

Bufete de abogados Ruiz Durán y Coello Trejo y asociados