Luego de Francisco Céspedes le deseó la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la doctora Beatriz Gutiérrrez Müller le respondió al cantante.

Por medio de su cuenta de Instagram, Beatriz Gutiérrez Müller le pidió a Francisco Céspedes que no olvide que México le ha dado todo y a diferencia de él, la escritora no le deseó la muerte, sino “una vida feliz” para que no odie a ninguna persona.

“México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”, expresó Gutiérrez Müller.

Asimismo, como Francisco Céspedes se refirió a AMLO como “ese tipo”, Beatriz Gutiérrez le aclaró que “ese tipo fue elegido por los mexicanos y se llama Presidente”. “#EsunhonorestarconObrador”, remató.

Beatriz Gutiérrez Müller responde a Francisco Céspedes (Especial)

¿Qué dijo Francisco Céspedes acerca de AMLO?

El cantante Francisco Céspedes se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y le deseó la muerte

La declaración del cantante de origen cubano se dio luego de una presentación en un concierto en Hermosillo, Sonora, cuando en una entrevista recordó que AMLO invitó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al desfile cívico militar por el Día de la Independencia del 2022.

Es por ello que sostuvo que López Obrador “le cae mal” y le deseó la muerte.

“Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de todos. Puedes invitar a cualquier presidente pero no ponerlo como el máximo, porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, expresó.

Francisco Céspedes contra AMLO pero estuvo en el programa de Layda Sansores

Francisco Céspedes se lanzó contra AMLO, pero hace más de un mes el cantante estuvo en el Martes de Jaguar, programa de la gobernadora Layda Sansores, quien es cercana al presidente mexicano.

Fue el martes 9 de mayo, cuando Francisco Céspedes se presentó en el Martes del Jaguar y ese mismo día dio un concierto gratuito en Campeche por el Día de las Madres.