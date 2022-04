Beatriz Gutiérrez comparte reflexión sobre sus “tenis viejos”

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller compartió una reflexión sobre sus “tenis viejos” y las “elevadas” declaraciones que hizo un consejero del INE.

La reflexión le ganó aplausos en redes sociales a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los internautas agradecieron que Beatriz Gutiérrez Müller sea una Primera Dama muy diferente a las anteriores, así como su habilidad para responder a los críticos del Gobierno Federal.

La tarde del sábado 2 de abril, Beatriz Gutiérrez compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece luciendo unos desgastados tenis color fucsia.

Beatriz Gutiérrez acompañó el video con un texto en el que contó que a pesar de estar tan viejos, esos tenis siguen siendo sus preferidos:

“Los he usado por años y aún no he logrado conseguir un modelo muy parecido, que me permita seguir haciendo mis caminatas, con paso firme. 👟”

Beatriz Gutiérrez, escritora