Beatriz Gutiérrez Müller se dijo sentir orgullosa de ser la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la conmemoración del 193 aniversario luctuoso de Josefa Ortíz de Domínguez, la académica declaró que para ella es un honor ser “Beatriz Gutiérrez de López Obrador”.

Posteriormente Beatriz Gutiérrez Müller se describió como una servidora de la nación y de su país desde el lugar que le corresponde “desde su casa”.

La también profesora e investigadora, Gutiérrez Müller apuntó que apoya al presidente AMLO en su enorme responsabilidad de transformar al país.

“Yo soy Beatriz Gutiérrez de López Obrador, a mucha honra”. Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutierrez Müller, grita que es Beatriz Gutiérrez de López Obrador, "y a mucho orgullo" resaltó. Conminó a celebrar el Día Internacional de la Mujer para seguir luchando por la igualdad y la equidad.

Beatriz Gutiérrez Müller asegura que no hay primeras damas, ni segundas ni terceras “todas somos iguales”

Beatriz Gutiérrez Müller aprovechó la oportunidad para destacar la labor de las mujeres en la historia, quienes lucharon por conseguir igualdad y han defendido sus derechos.

“Todas las mujeres de México somos iguales, no hay distingos, no hay primeras damas, porque no hay primeras ni segundas ni terceras “todas somos iguales”, manifestó Beatriz Gutiérrez Müller.

Beatriz Gutiérrez Müller (Galo Cañas/ Cuartoscuro)

En ese sentido, la académica agradeció a mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez ya que gracias a su enorme lucha la representación femenina ha logrado ganar terrero.

La escritora y periodista Gutiérrez Müller continúo su discurso detallando que las mujeres participan en la nueva República de derechos que se ha soñado desde el siglo XIX.

“Hoy en día mujeres como las que están aquí pueden ostentar cargos públicos o ser invitadas a participar en gobiernos plurales y democráticos.

Finalmente Beatriz Gutiérrez Müller hizo un llamada a todas las mujeres de México a seguir apoyando a “nuestros esposos o compañeros, hijos o familiares en la titánica tarea de la transformación”.

“Yo soy Beatriz para ustedes: Beatriz Gutiérrez de López Obrador”, concluyó su participación en el 193 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Dominguez, corregidora de Querétaro que luchó durante el inicio de Independencia de México.