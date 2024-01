Vean como me cerraron la toma, hasta el cabello me cortaron porque no querían que se vieran #LosMillonesDeLorenzo, así censura el INE una representación pacífica y gráfica del billete que se va a llevar Córdova.



Así opera la #MafiaElectoral, por eso no quieren el Plan B 👇🏾 pic.twitter.com/e3BeeS7RUm