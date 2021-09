Ayotzinapa: Los pendientes del gobierno se mantienen sobre los 43 normalistas, asegura Centro Prodh

A 7 años de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, los pendientes del gobierno de México se mantienen, aseguró Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.

En entrevista para Así las cosas, recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien lleva ya 3 años al frente del país, ha dado pasos en “la dirección correcta”.

Aseguró que las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa reconocen “la voluntad del presidente”, así como el trabajo que ha realizado el subsecretario Alejandro Encinas.

“Reconociendo que hay algunos pasos en la dirección correcta, sobre todo destacan las familias la identificación de 2 estudiantes, la ampliación de las acusaciones por tortura y las búsquedas que se vienen realizando…los pendientes se mantienen” Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.

A los gobiernos les cuesta aceptar que la palabra de las víctimas es demandante: Centro Prodh

Padres de los 43 de Ayotzinapa piden que se esclarezca desaparición de los normalistas (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

El director de Centro Prodh recordó que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron con el gobierno federal como parte de la presentación de resultados en las investigaciones.

Asimismo, dijo que los padres de los normalistas aseguraron que no se puede pretender la presentación de resultados positivos cuando no se ha dado un correcto esclarecimiento de los hechos.

Además, Aguirre dijo que a los gobiernos les cuesta entender que la palabra de las víctimas siempre será una palabra demandante.

“Los padres y las madres plantearon eso, con toda la dignidad que les ha caracterizado en estos años, con la misma vehemencia con la que lo hacían en el anterior gobierno…a todos los gobiernos les cuesta entender que la palabra de las víctimas siempre será una palabra demandante pero también muy digna” Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.

También aseveró que los padres de los 43 de Ayotzinapa no aceptan un “balance de datos alegre” cuando los pendientes se mantienen.

Aguirre aseguró que no se puede pensar en un avance cuando no se ha dado un esclarecimiento cabal de lo que ocurrió que les permita llegar a la verdad, “sea cual sea”.

Sin embargo, se alegró de que la reunión terminara con acuerdos y con ruta hacia adelante y espera que pronto se llegue al resultado que las familias esperan.

Asimismo, el Centro Prodh aseveró que las autoridades deben desarrollar las herramientas para entender el reclamo de las víctimas.

Así como entender que las víctimas no tienen una agenda política y no persiguen otra cosa que no sea justicia y verdad.

Padres de 43 normalistas de Ayotzinapa han muerto por Covid-19 sin saber sobre sus hijos: Centro Prodh

Por otra parte, el director de Centro Prodh compartió que 2 padres de los normalistas desaparecidos murieron en los últimos 2 meses por Covid-19 sin poder saber el paradero de sus hijos.

Asimismo, aseguró que esto es algo que ha conmocionado a las familias de los 43 de Ayotzinapa, pues murieron sin conocer lo que ocurrió con sus hijos.

“Así lo expresaron ante el presidente de la República, así lo expresaron también el día de ayer en su marcha. Ha sido este un aniversario especialmente doloroso y eso estuvo muy presente en sus intervenciones, porque en los últimos dos meses han muerto 2 padres por este contexto del coronavirus que se han ido sin poder saber cuál fue el paradero de sus hijos y eso a las familias les aflige mucho” Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.

Además, los padres le aseguraron al presidente AMLO que viven con el temor “de quién va a ser el siguiente” y no quieren que sigan las muertes sin que se llegue a la verdad.