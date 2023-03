Beatriz Gutiérrez Müller compartió en mensaje contra la violencia a las mujeres que trabajan en la política... ¿en apoyo hacia la ministra Norma Piña?

Durante el mitin del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la conmemoración de la expropiación petrolera de este sábado 18 de marzo, un grupo de simpatizantes quemó una figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), Norma Piña, al término del discurso del mandatario.

Entre gritos de “fuego, fuego” y rodeada de los simpatizantes morenistas, la figura de la ministra Norma Piña fue quemada en la plancha del Zócalo capitalino.

Mientras la figura esta siendo quemada, se esucharon aplausos, la popular consigna lopezobradorista: “es un honor estar con Obrador” y hasta gritos en contra de la ministra: “¡Fuera Piña!, ¡Fuera Piña!”.

Este domingo 19 de de marzo, Beatriz Gutiérrez pidió detener la violencia contra las mujeres de la política.

¿Qué dijo Beatriz Gutiérrez tras la quema de la figura de Norma Piña en el mitin de AMLO?

Sin mencionar a Norma Piña en su tuit, Beatriz Gutiérrez Müller expresó su apoyo a las mujeres que trabajan en la política, o que se encuentren “circunstancialmente cerca de esta”.

En su cuenta de Twitter, externó su solidaridad hacia las mujeres de la política ante la vejación (humillación o maltrato) a sus personas o a sus imágenes, o incluso, hacia sus hijos, pues dijo haberlo padecido tanto.

A su vez, pidió no convertir la libertad en libertinaje, aspecto que consideró clave para vivir y convivir en un país plural y democrático.

Para finalizar su mensaje, Gutiérrez Müller pidió subir el nivel, detener la violencia y “dar más amor urgentemente”.

“No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro. Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente”, escribió.