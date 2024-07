¿La periodista Anabel Hernández fue detenida en Estados Unidos? Trascendió que la escritora habría sido aprehendida luego de las críticas hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la conferencia mañanera del 19 de julio, AMLO aseguró que Hernández publicó que él recibió dinero del Cártel de Sinaloa sin tener ningún tipo de pruebas y la calificó de calumniadora.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de la supuesta detención de Anabel Hernández en Estados Unidos.

De acuerdo con Charro Político, Anabel Hernández habría sido detenida en Estados Unidos luego de que el presidente AMLO asegurara que la periodista lanzó calumnias en su contra en su último libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa”.

En dicho libro, Anabel Hernández comparte su investigación sobre el presunto financiamiento ilícito que operadores del Cártel de Sinaloa dieron a AMLO para sus campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018.

Tim Golden envía carta a AMLO donde reconoce que no hay pruebas de supuesto vínculo con el narcotráfico

Ante las acusaciones, el presidente de México la llamó a compartir sus fuentes, pues sin pruebas, sus acusaciones son solo calumnias en su contra.

Cabe señalar que la información de Charro Político sobre la presunta detención de Anabel Hernández en Estados Unidos no ha sido confirmada.

El viernes 19 de julio AMLO criticó a la periodista y escritora Anabel Hernández por su más reciente libro, donde vincula al Cártel de Sinaloa con el financiamiento de sus 3 campañas electorales.

El presidente resaltó que Anabel Hernández aseguró que su fuente principal es la Administración de Control de Drogas (DEA) lo que calificó como “muy extraño” ya que, además, e l libro salió poco antes de las elecciones 2024.

Además, la acusó de publicar el libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” por órdenes y cuestionó, si tiene puesta “la doble chaqueta” de periodista y agente contra su investidura.

Asimismo, aseveró que las acusaciones no son para atacarlo a él como persona, sino para dañar la investidura presidencial y reiteró que “ si no hay pruebas, son calumnias”.

“Es muy interesante el tema, porque no es cualquier cosa, es tratar de socavar la imagen, dañar el prestigio del presidente de México. No es Andrés Manuel, no es AMLO, es la investidura presidencial y al presidente de México se le debe de respetar. Desde luego, si hubiese pruebas, pues entonces sí, acusarlo y pedir investigación y castigo”

AMLO