El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra Anabel Hernández y su nuevo libro ‘La Historia Secreta’ porque dijo es una calumniadora y no tiene pruebas de nada.

AMLO se mostró indignado durante su conferencia mañanera de este 22 de mayo porque dijo que Anabel Hernández se ha atrevido a compararlo con Genaro García Luna.

Para el presidente, el libro ‘La historia Secreta’, de Anabel Hernández, es un montaje aprendido por parte de la DEA.

“Con todo respeto, que es una vil calumniadora, no tiene ni una prueba de nada, de nada, y se atreve hasta a compararme con García Luna, así, y debe de tener vínculos con la DEA pero también como los de la DEA son expertos en fabricar delitos pues no es buena escuela” AMLO

AMLO siguió y dijo que es una escritora de ficción y pidió a periodistas que escriban la impresión que tienen sobre Anabel Hernández.

“La gran escritora de ficción... creo que la vi una vez, fue a la oficina nuestra campaña, no se si como en el 6 o en el 12 y no se a lo mejor nos lo aclaran y me gustaría que escribieran sobre la impresión que tienen de ella, no se si fue Federico Arreola o el que fue director del Reforma, Ramón Alberto Garza, con alguno de ellos fue”, contó.

AMLO presume aceptación popular a pesar de campañas negras

AMLO afirmó que publicaciones en su contra como esa no han servido, al igual que los reportajes del New York Times o la campaña de en redes de narco presidente.

El presidente de México procedió a presumir su aprobación nacional de 75 por ciento que revela la encuestadora De Las Heras Demotécnia.

AMLO agradeció a la gente su confianza y dijo que “sepan que nunca los he traicionado” de ninguna forma.

Xóchtl Gálvez usó el libro de Anabel Hernández y salió regañada

‘La Historia Secreta’ es el libro de Anabel Hernández que Xóchitl Gálvez usó para hacer señalamientos de narco candidata en los pasados debates presidenciales.

También se refirió a Morena como narco partido y los acusó de tener pacto con el crimen organizado.

Esas declaraciones las hizo en el segundo y tercer debate presidencial. Por el segundo debate ordenaron editar el video donde hace referencia a narco candidata por ser una posible calumnia.

En el tercer debate intentó justificar sus dichos llevando consigo el libro pero fue regañada porque se dijo que los libros no estaban permitidos.