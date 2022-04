Anabel Hernández aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fomenta la violencia cuando hace un fusilamiento virtual contra aquellos periodistas que “no le gustan”.

La periodista aseguró que la criminalización a los comunicadores que se han mostrado críticos hacia su gobierno es crítica.

Además, aseguró que este fusilamiento ha sido reproducido por su partido, Morena , quien convocó públicamente el linchamiento a los legisladores que no aprobaron su reforma eléctrica.

Anabel Hernández no ha recibido ni una sola denuncia por el libro “Emma y las otras señoras del narco”

“Encabezado por el poder Ejecutivo, por el señor Andrés Manuel López Obrarod, está criminalizando a los periodistas, esta actitud, y lo voy a decir porque así me parece, vil de estar atacando a periodistas que considero ejemplares…lo que está haciendo el presidente en estas mañaneras desde hace un largo tiempo es este fusilamiento virtual que ahora Morena Convoca abiertamente contra los legisladores que no aprobaron la reforma energética…esa es la palabra correcta, un fusilamiento virtual”

Anabel Hernández consideró vil la manera en la que AMLO ataca a los periodistas que publican datos e investigaciones que no le gustan.

Como ejemplo puso el caso de Carmen Aristegui, quien ha sido atacada por el mandatario en diferentes ocasiones desde la plataforma de las conferencias mañaneras.

Además, aclaró que lo que AMLO busca es minar la credibilidad d e la periodista por temas que incluso “no corresponden en nada a un jefe del Ejecutivo”.

En el marco del Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinado a Periodistas (TPP), que se lleva a cabo el 26 y 27 de abril, Anabel Hernández condenó las acciones del presidente.

Además, comparó las actitudes de López Obrador con las que adopta el crimen organizado en estados como Tamaulipas, donde la prensa no tiene libertad ni de publicar el aumento del precio del agua.

“Dar palomita y tache a quien le gusta y quien no le gusta, es la actitud de Tamaulipas… lo que hacen los carteles de ‘me gustas tú y te digo lo que puedes publicar, no me gustas tú y te mato”

Anabel Hernández