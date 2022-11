Marcelo Ebrard contestó a los señalamientos que hacen de que AMLO y él vengan del PRI y cuestionó a detractores de la 4T: “AMLO y yo venimos del PRI ¿y?”

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encaró a los detractores de la 4T en el foro “Ciudad modelo con visión de futuro” que se llevó a cabo en la alcaldía Coyoacán.

Durante su participación, el canciller reiteró su respaldo al presidente AMLO, así como su lealtad al movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

“Soy leal al presidente, llevamos 23 años y todavía alguien me pregunta ‘¿vas a seguir el proyecto de la Cuarta Transformación?’ ¿Qué otro proyecto voy a seguir? Si ese proyecto es el que hicimos juntos”. Marcelo Ebrard

“Lo que importa es a dónde vas, no de dónde vienes”, dice Marcelo Ebrard sobre su pasado en el PRI

Fue así como Marcelo Ebrard respondió a los señalamientos de los detractores de la 4T y cuestionó lo siguiente: “AMLO y yo venimos del PRI ¿y?”

Ya que el canciller y también aspirante a la candidatura de Morena rumbo a las elecciones 2024, dijo que lo importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde vas.

“Por ahí dicen: ‘pues ellos no, ellos vienen del PRI’; perdón, Andrés Manuel López Obrador y yo venimos del PRI, ¿y?, lo que importa es a dónde vas, no de dónde vienes”. Marcelo Ebrard

Asimismo, Marcelo Ebrard se burló de los cuestionamientos que ha recibido sobre si es “de izquierda” ya que no porta credencial: “Y alguien me pregunta: ‘¿oye pero tú eres de izquierda?, porque no tienes tu credencial’ ¿Ustedes tienen credencial de izquierda?”

Por lo que Marcelo Ebrard explicó que para él, ser de izquierda no es portar una credencial, sino que el compromiso sea con la igualdad, la libertad y dignidad de las personas.

Y puso como ejemplo el impulso al matrimonio igualitario en todo el país, propuesta que fue desplegada y sostenida por la Cuarta Transformación.

Video | "Alguien me pregunta: '¿vas a seguir apoyando el proyecto de la 4T?', qué otro proyecto voy a seguir, si ese proyecto es el que hicimos juntos. Por ahí dicen: 'ellos vienen del PRI', perdón, AMLO y yo venimos del PRI, ¿y?, lo que importa es a dónde vas", dijo Ebrard.

¿Cómo va Marcelo Ebrard como aspirante a la presidencia en las elecciones 2024?

Marcelo Ebrard es una de las corcholatas de AMLO que el tracking diario realizado por SDPnoticias y MetricsMx mide su intención del voto como presidenciable rumbo a las elecciones 2024.

Con base en los resultados de hoy, 6 de noviembre, Marcelo Ebrard registra una preferencia de 26.8 por ciento (ocho décimas más que ayer) , lo que lo coloca por debajo de Claudia Sheinbaum (31.2 por ciento).

Por otra parte, MetricsMx realizó una segunda encuesta enfocada únicamente en la intención del voto entre los aspirantes a la candidatura de Morena, la cual este 6 de noviembre arrojó lo siguiente:

Claudia Sheinbaum, 37.5 por ciento

Marcelo Ebrard , 30.4 por ciento

, 30.4 por ciento Adán Augusto López, 18.7 por ciento

Ricardo Monreal, 13.4 por ciento