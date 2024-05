El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una polémica frase con la que reaccionó al campeonato del América en la Liga MX ayer domingo 26 de mayo; “los males se quitan con el tiempo”, expresó el mandatario.

Durante su conferencia mañanera de hoy lunes 27 de mayo, el presidente López Obrador habló la final de la Liga MX llevada a cabo ayer domingo en el Estadio Azteca entre el América y Cruz Azul, la cual concluyó con un gol a favor de las Águilas por la vía de un polémico penal.

AMLO dijo que estuvo al pendiente de este resultado y, en primera instancia, no pudo contener la risa pues aseguró que, como todas la familias, “nosotros tenemos una pluralidad en la casa” pues recordó que su hijo menor de edad, Jesús Ernesto López Gutiérrez, es aficionado del América.

AMLO recordó que su hijo Jesús es aficionado del América mientras que el resto de su familia le va a los Pumas. Sin embargo, explicó que en su núcleo familiar existe respeto hacia la pluralidad de opiniones, no obstante, esperaba que esta afición fuese un mal pasajero.

“Jesús desde niño le fue al América y en la casa, no. No. Somos Puma. Pero con mucho respeto a Jesús y pensamos como sucede en la política, que hay males que se quitan con el tiempo. Ja-ja-ja. Pues no, nos equivocamos. Ja-ja-ja”

