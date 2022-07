Tras la detención de Rafael Caro Quintero, sale a relucir una vez más la ríspida relación que mantienen el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Administración de Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés).

La DEA ha seguido con sus operativos contra grupos del crimen organizado en México que trafican droga hacia Estados Unidos, a pesar de no llevar una buena relación con AMLO.

Sin embargo, AMLO ha expresado reiteradas ocasiones su desacuerdo con el desempeño de la agencia estadounidense en el país.

El presidente AMLO ha expresado su postura en torno a la DEA en diversas ocasiones, dejando ver que no mantiene una relación amigable con la agencia estadounidense. Te presentamos algunos de los momentos clave en esta áspera relación.

En octubre de 2020, la detención de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos generó una amplia controversia entre el gobierno de AMLO con las autoridades de ese país.

Esto luego de que por órdenes de la DEA y sin notificarle al gobierno mexicano, se detuvo al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, en Los Ángeles, California.

Fue hasta después de la detención del general Cienfuegos que se informó al canciller Marcelo Ebrard, lo que causó molestia en AMLO.

Sin embargo, el enojo se elevó cuando se informó que la detención de Salvador Cienfuegos fue por presuntamente haber incurrido en los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Tras la desestimación de los cargos por parte de Estados Unidos y la continuación de la investigación en México, se exoneró al general Salvador Cienfuegos y AMLO respaldó la decisión.

“Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA. [...] No pueden haber represalias, venganzas, y no se pueden inventar delitos”

AMLO