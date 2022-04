AMLO y John Kerry: ¿A qué acuerdos llegaron por la reforma eléctrica? Esto dijo el presidente en la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó los acuerdos a los que se llegó con el político estadounidense John Kerry sobre la reforma eléctrica.

El pasado 31 de marzo, John Kerry, encargado de la lucha contra el cambio climático en Estados Unidos, se reunió con AMLO para discutir el cambio climático y la reforma eléctrica.

Durante la conferencia presidencial matutina, AMLO aseguró que John Kerry quedó satisfecho con la explicación que se le dió sobre la reforma eléctrica.

Obrador comentó que se aclaró que la reforma no es para generar energías sucias y además, dijo que se hizo el compromiso de no tener plantas de carbón.

AMLO expuso los acuerdos a los que se llegó con John Kerry referentes a la reforma eléctrica.

En la conferencia de prensa, López Obrador mostró el documento que resultó de la conversación que se generó ayer con el estadounidense.

Los acuerdos son:

AMLO manifestó que hay muchas terminales de combustible de dichas empresas que fueron terminadas pero no cuentan con permisos de funcionamiento.

Dijo que en estos casos las instalaciones podrán ser adquiridas por Petróleos Mexicanos ya que no existirán nuevos permisos para las petroleras.

En dicho punto AMLO señaló que no se encuentra de acuerdo con el modelo de compartir utilidades, ya que el territorio se comparte entre Petróleos Mexicanos y Talos Energy.

Sin embargo, externó que hay acuerdos previos que señalan que debe existir una utilidad compartida y se están respetando.

“Esto nosotros no lo hubiéramos hecho, porque esto significa el modelo de compartir utilidades. De lo que extraen dejan una parte y nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero ya están los convenios de utilidad compartida y los estamos respetando, pero aun así todavía no hay inversión”.

