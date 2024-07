El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se volvió a lanzar contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al señalar que son “caraduras” y “cretinos”.

En su conferencia mañanera de este 4 de julio, AMLO los llamó de esa manera debido a que aseguró violan la Constitución al ganar cuatro veces más que el presidente de la república y todavía se atreven a decir que no es necesaria una reforma al Poder Judicial.

“Ya basta de que esté pisoteando la Constitución y no es nadamás este caso -el del juez Rodrigo de la Peza-. Los que deberían respetar la Constitución, los ministros, la violan. La Constitución establece en el artículo 127 de que ningún funcionario público puede ganar mas que el presidente y ellos ganan cuatro veces mas que lo que gana el presidente de la república. Y son son unos caraduras, cretinos. Cómo van a impartir justicia así y todavia hay quienes dicen: no hace falta la reforma al Poder Judicial” AMLO

AMLO señala comportamientos de “mafia” de ministros de la SCJN y jueces

AMLO lo dijo así a partir de comenzar a hablar del juez Rodrigo de la Peza, cercano a Norma Piña, quien pidió hacer dos nombramientos faltantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

AMLO se mostró a favor de que la Secretaría de Gobernación haya iniciado a tramitar un juicio político contra Rodrigo de la Peza porque dijo actúa con intereses políticos.

AMLO reveló que el objetivo del bloque conservador no es cancelar la elección que ganó Claudia Sheinbaum sino nombrar a dos personas cercanas a ellos para no darle la mayoría calificada a Morena en el Congreso y evitar cambios a la Constitución.

AMLO cuestiona acciones de mafia del juez Rodrigo de la Peza: “¿Pero cómo se atreve?”

“¿Pero cómo se atreve?”, siguió cuestionando AMLO y él mismo se respondió pues afirmó que el juez Rodrigo de la Peza se siente protegido por la SCJN, lo cual consideró es un ejemplo de “mafia”.

No obstante, AMLO dijo que en la SCJN no se mandan solos porque “arriba hay otros”

AMLO niega que se viva en una dictadura: “Soy demócrata”

AMLO también cuestionó a los que dicen que se vive en una dictadura como el publicistas Carlos Alazraki. AMLO dijo que nada tiene que ver con Porfirio Díaz ni con Adolf Hitler.

“O como el señor Alazraki, que no se daban cuenta que vivimos en una dictadura, ¿yo qué tengo que ver con Iturbide?, ¿en qué me parezco a Santa Ana?, ¿cuál es mi similitud con Porfirio Díaz?, ¿qué tengo que ver con Carlos salinas de Gortari?... ¿qué tengo yo que ver con Hitler o con Mussolini, o con Franco o con Pinochet? yo soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco y soy demócrata, de verdad, no hipócrita”, afirmó.

Carlos Alazraki y su trabajadora doméstica, Margarita, afirmaron ayer que se vive una dictadura y que los que votan por Morena no se dan cuenta.