Norma Piña y Arturo Zaldívar protagonizaron uno de los momentos más tensos del primer foro del Parlamento Abierto de la reforma al Poder Judicial, del cual están circulando videos.

Durante el abordaje de los temas ¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?, Arturo Zaldívar afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convirtió en defensora de las élites y de la oligarquía.

Arturo Zaldívar. Ex ministro de la SCJN

Mientras sucedían aplausos para el ex presidente de la SCJN, la actual ministra presidenta, Norma Piña lo veía fijamente al otro lado del panel, moviendo la cabeza en señal de “no”.

Muchos comentarios en redes sociales coincidieron con Arturo Zaldívar, pero otros más con Norma Piña diciendo que ella no debería presenciar un “circo”.

Otros más señalaron que fue un ministro “doblado” y “vendido” con el actual poder, de hecho, se difundió un hashtag con la etiqueta #VendeNalgasZaldivar.

Arturo Zaldívar recordó los 36 millones de personas que afirma votaron por la reforma al Poder Judicial.

Ello en referencia a los votos obtenidos por Claudia Sheinbaum a fin de que siga el actual proyecto de nación.

“Casi 36 millones de votos le dijeron a las ministras y ministros: no más injusticia, un Poder Judicial democrático y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular”.

También recordó que desde los Diálogos de la Transformación, la gente afirmó que hay una justicia elitista.

“En los diálogos de la transformación la gente dijo que se tienen una justicia elitista, que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, castiga la pobreza y no a la delincuencia, y que no tiene legitimación social”.

