El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a la polémica entre Yasmín Esquivel y Norma Piña en la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN).

Desde la conferencia mañanera del 2 de julio, AMLO aseguró que no es necesaria la renuncia de nadie para resolver las negociaciones parlamentarias referentes a la reforma al Poder Judicial.

Esto luego de que la ministra Esquivel pidiera la destitución de Norma Piña como ministra presidenta de la SCJN e incluso la instara a renunciar.

El presidente AMLO aseguró que no hace falta que renuncie Norma Piña a su cargo como ministra presidenta de la SCJN ante la polémica petición de Yasmín Esquivel por la reforma al Poder Judicial.

De acuerdo con el presidente, respeta la opinión de cada ministro; sin embargo, resaltó que “para resolver problemas” lo mejor es el método democrático, por lo que, si se aprueba la reforma al Poder Judicial, se debe de respetar lo que el pueblo ha decidido.

Asimismo, reiteró que el procedimiento es muy claro, “el presidente tiene la facultad de enviar al congreso una reforma a la Constitución” y ahora corresponde al congreso de la Unión analizar la reforma para aprobarla o no.

AMLO resaltó que no “hay nada en contra” de Norma Piña y pidió actuar conforme a derecho en la discusión y posible aprobación de su iniciativa de reforma.

Por otra parte, AMLO resaltó que la reforma al Poder Judicial no va a afectara los jueces, ministros y magistrados que realizan bien su trabajo y, al contrario, se van a sentir libres porque “no le van a deber favores a nadie”.

Asimismo, reiteró que los buenos funcionarios serán “buenos candidatos” y, por el contrario, quienes se han dejado “dominar por la ambición” y favorecen a los grupos de interés o delincuencia no formarán parte del nuevo Poder Judicial.

“Si van a participar los jueces que están actualmente y han hecho una buena labor pues no tienen nada que temer, al contrario, van a ser buenos candidatos...Ojalá y se comprenda que los que no han actuado con rectitud y se han dejado dominar por ambición al dinero y han actuado a favor de los grupos de intereses creados, pues que no se sientan ofendidos si no los eligen...el pueblo quiere que se siga purificando la vida pública...desterrar la corrupción”

AMLO