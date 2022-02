Amenaza Lilly Téllez a AMLO. ¿En serio piensa que puede derrotar a Claudia Sheinbaum?

Si la pistola es tuya, amenazar es un arte; si no, qué gran tontería

Con el arma en la mano Clint Eastwood le dijo al inerme y derrotado Tuco en la película El Bueno, el malo y el feo: “El mundo se divide en dos categorías: los que tienen el revólver cargado, y los que cavan. Tú cavas”. Cavar, sí… el hoyo que le serviría de tumba.

Amenazar es fácil y hasta elegante si eres más fuerte que tu rival. Claro está, la amenaza es un bumerán que te destruye si, estando absolutamente en desventaja, la lanzas a tontas y a locas contra quien tiene la pistola cargada.

Lo hizo así, en 2018, el señor Ricardo Anaya. Este panista prometió que, si llegaba a la presidencia de México, iba a encarcelar a Enrique Peña Nieto. Así, con tales huevitos.

Era imposible que Anaya cumpliera su amenaza porque no tenia con qué superar al candidato de izquierda, Andres Manuel López Obrador.

¿Por qué, entonces, metió la pata tan feamente? Anaya pensó, sin duda, que ello le sumaría popularidad y votos. Grave error.

Ni hablar, es una muy mala idea amenazar a quien tiene en sus manos todas las armas, sobre todo si lo haces absolutamente desarmado.

En 2018 el del poder era Peña Nieto, quien ante la demagoga conminación del abanderado del PAN, lo único que hizo fue autorizar que se difundieran —y se investigaran— algunas acciones aparentemente ilegales del señor Anaya.

Conocemos el resto de la historia. Ricardo Anaya, desde 2018, no ve la suya. Ahora anda casi en calidad de prófugo.

Ignoro si Ricardo Anaya —quien ha sido amigo de su hoy compañera de partido Lilly Téllez— recomendó a la más algarera senadora de oposición amenazar con encarcelar al presidente AMLO en el arranque de su precampaña presidencial.

Ojalá que Lilly entienda que ha cometido un serio error. Para empezar, Andrés Manuel no ha realizado nada ilegal. Entonces, no hay seriedad en lo expresado por la legisladora, lo que en sí mismo perjudica su imagen. Y, por lo demás, la senadora Téllez está muy lejos —a años luz— de tener la fuerza que se necesita para amenazar a un presidente ahora mismo infinitamente más poderoso que ella.

¿Tenía sentido esa provocación de Lilly Téllez?

También, contra Sheinbaum

En su destape como presidenciable, Lilly no solo amenazó a AMLO, sino que decidió exhibir, de saque, su principal estrategia de campaña: presentarse como la Claudia Sheinbaum de oposición.

Inadecuada estrategia ya que con la misma la senadora Téllez renuncia a su propia personalidad para, nada más, posicionarse como una seguidora —aunque con el sentido ideológico opuesto— de la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Es verdad que como nunca son elevadas las posibilidades de que México tenga una presidenta, pero quizá Lilly deberá pensar mejor la forma en que trabaja su candidatura.

Ha dicho Lilly Téllez que a Claudia la puede derrotar. Como frase motivacional es correcta; como pronóstico electoral, lo veo ingenuo.

No hay en este momento nada que lleve a pensar que Téllez, como candidata del PAN y del PRI, pudiera vencer a Sheinbaum, quien obviamente iría en las elecciones presidenciales de 2024 por Morena y sus partidos aliados.

Sin duda, hay semejanzas entre Lilly y Claudia, pero también diferencias.

Veamos las similitudes:

√ Ellas no son políticas profesionales, es decir, ni Téllez ni Sheinbaum eligieron el servicio público como su modus vivendi.

√ Las dos están en la política porque Andrés Manuel las invitó a participar. A una (Sheinbaum) por identificación ideológica; a la otra (Téllez) porque se necesitaba una mujer conocida en Sonora como compañera de fórmula de Alfonso Durazo en las elecciones de senador del 2018.

√ El hecho es que ambas deben sus carreras en el sector publico a AMLO.

√ Si son honestas, y creo que lo son, Lilly y Claudia admitirán que sin el apoyo de López Obrador no solo no habrían avanzado en la política, sino que ni siquiera habrían considerado participar en esta actividad.

Veamos ahora las diferencias:

√ Claudia es científica y Lilly periodista.

√ Sheinbaum se graduó como licenciada en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde es investigadora titular del Instituto de Ingeniería; tiene una maestría en ingeniería energética, un doctorado en ingeniería ambiental, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencia.

√ Téllez como periodista desarrolló casi toda su trayectoria en TV Azteca, donde ha fue titular del informativo Hechos 7 y Mitos y Hechos. Realizó algunos reportajes de impacto, como uno sobre la niña Paulette y, antes, una fuerte denuncia contra Samuel del Villar. Recibió el Premio Antena a la trayectoria que otorga la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Colaboró un tiempo en SDPNoticias.

Las principales diferencias:

√ Claudia Sheinbaum se mantiene leal a AMLO, quien la llevó a la política.

√ Lilli Téllez dio la espalda a Andrés Manuel, a pesar de que este la hizo senadora.

√ Sheinbaum, en Morena, encabeza las encuestas de preferencias electorales, con ventaja significativa en relación al segundo lugar, Marcelo Ebrard.

√ Lilly, en la oposición —lo dicen las encuestas— está lejos del mejor posicionado, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, e inclusive no supera al segundo lugar, Ricardo Anaya.

√ La alianza de partidos que harían nidada presidencial a Claudia Sheinbaum en la más reciente encuesta de MetricsMx para SDPNoticias alcanza casi el 60% de las preferencias electorales y llegará al proceso presidencial de 2024 con el control de más de 20 gobiernos estatales.

√ Los partidos que postularían a Lilly Téllez, el PRI y el PAN, estarán muy debilitados en 2024, sobre todo si no logran sumar a Movimiento Ciudadano a la alianza opositora.

¿Puede derrotar Lilly a Claudia?

La verdad de las cosas es que las probabilidades están en contra de la senadora Téllez. Supongo que ellas las ha calculado y no se hace realmente ilusiones. Si es así, entonces su destape —contra la jefa de gobierno Sheinbaum con amenazas a AMLO incluidas— es solo una estrategia de la oposición contra la aspirante de Morena favorita según todos los análisis. Ojalá Lilly Téllez no permita que se le use en guerras sucias. Ella no lo merece. Contra Claudia Sheinbaum no ha dicho o hecho nada indebido —en ese tono debe dejar el nivel del debate—, pero no ha sido correcto que amenace al presidente de México. Esa amenaza no ha sido ni correcta ni se lanzó con los pies en la tierra; todo lo contrario: se ha tratado de algo definitivamente y de una candidez extrema que de todo corazón deseo no termine por pasarle facturas a la experiodista.