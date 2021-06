AMLO subestima derrota en CDMX; acusa que la clase media se dejó “influenciar”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subestimó la derrota en la Ciudad de México (CDMX) en la pasada jornada electoral del 6 de junio.

En su conferencia matutina de este 11 de junio, AMLO acusó a la clase media de dejarse “influenciar” en la CDMX.

El presidente de México afirmó que el conservadurismo avanzó en la CDMX porque fue donde se recibió el mayor bombardeo de mentiras.

La clase media, dijo AMLO, se dejó influenciar por las campañas del populismo, la reelección, con “lo del mesías tropical, el mesías falso”.

A diferencia de la clase media, AMLO aseveró que la clase pobre no se dejó engañar .

AMLO aseguró que la gente pobre internalizó mejor la detección de la corrupción, pues fue la que más percibió los cambios durante su gobierno.

El presidente López Obrador calificó a la clase media como “clasistas y racistas”, además de criticar su actitud “aspiracionista”, pues los hace egoístas.

“Pero un integrante de clase media-media, media alta, incluso, con licenciatura, con maestría, con doctorado, no... está muy difícil de convencer. Es el lector del Reforma, ese es para decirle: Siga usted su camino, va a usted muy bien, porque es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta”

AMLO reiteró en la “guerra sucia” en que hubo en la CDMX por parte de los partidos “del conservadurismo” para que la gente no votara por Morena a raíz del accidente de la Línea 12 del Metro.

“Siempre han andado zopiloteando, acuérdense de que no había fallecido nadie por la pandemia y dieron por muerto a un señor, afortunadamente vivió más tiempo, pero el sensacionalismo, el amarillismo, no, no, es lamentable la inmoralidad, la falta de ética de los medios convencionales de información”

AMLO