AMLO sobre Ucrania: No queremos la guerra en ninguna parte ni que la gente sufra

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se posicionó respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania y aseguró que México no quiere que existan guerra s en ninguna parte.

El mandatario aseveró que no quiere que la gente sufra y aclaró que México no está de acuerdo en una confrontación bélica.

Desde la conferencia mañanera del 24 de febrero, AMLO dijo que su postura respecto al conflicto en Ucrania no va a cambiar pues siempre estará a favor de la autodeterminación de los pueblos.

AMLO aseguró que su gobierno no está a favor de ninguna guerra pues México siempre se ha pronunciado por la paz, cosa que no va a cambiar.

Además, recordó que el principio de la paz es parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no promoverá ningún conflicto.

Asimismo, aclaró que la postura del país continuará siendo la no intervención; así como la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.

AMLO dijo que espera que la situación de Ucrania se normalice pronto y no haya ninguna guerra pues no quiere que la población civil se vea afectada.

“No queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte. No queremos que la gente sufra. No queremos que la población civil sea afectada. No queremos la confrontación bélica”

AMLO