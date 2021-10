AMLO: Slim retiró el logo “Todo México es terriotorio Telcel” porque le dije que es falso

México. -El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Carlos Slim retiró el slogan “Todo México es territorio Telcel”, tras decirle que no era cierto.

Este 24 de octubre, el presidente AMLO realizó una gira de trabajo en Guerrero, donde presentó el Plan de apoyo a la entidad y destacó que se reunió con Carlos Slim, dueño de Telcel.

El presidente AMLO aseveró que le dijo a Carlos Slim que no era cierto que Telcel tenga cobertura en todo México, porque en pueblos como de Guerrero no hay señal.

Tras la afirmación del presidente AMLO, Carlos Slim habría dado la orden de quitar el slogan “Todo México es territorio Telcel.

“Le dije que no era cierto porque yo ando en los pueblos y no hay señal (…) y dio la orden que de quitaran el comercial, cuando menos hay que reconocer que se actuó con honestidad”

El mandatario aceptó que ha sido difícil llegar el internet a todos los rincones del país, como había prometido durante su campaña política.

Aseguró que la causa es porque aún no hay tecnología capaz de llevar el internet a todas partes y no por falta de recursos.

“No es por falta de recursos, es que aún no hay tecnología. Hablan y hablan, pero en los hechos no hay tecnología, pero tenemos que resolver como sea, hay que cumplir para que en todos los lugares se pueda hablar por telefonía móvil o contar con internet porque no hay”

AMLO